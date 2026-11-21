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Bilancio Ue, torna la web tax e Costa: “Non è contro nessuno”

La proposta del presidente del Consiglio europeo, i tagli da 204 miliardi

di Maria Graziosi - 21 Novembre 2026

Toh, si torna a parlare di web tax in Ue. Messi alle strette dai soliti frugali, a Bruxelles hanno dovuto fare due conti. Il rischio che è il grande bilancio (che poi così grande non è mai stato) si rimpicciolisca ancora di più. E, soprattutto, occorre trovare delle entrate dirette, senza passare dai soliti Paesi membri. Antonio Costa, presidente del consiglio Europeo, ha avuto un’idea. Una tassa digitale. Trump, statene pur certi, non la prenderà benissimo.

La web tax per il bilancio Ue

Siamo alle proposte, alle “negobox”, ossia alle idee da mettere sul (solito) tavolo delle estenuanti trattavie. Antonio Costa ha spiegato che la web tax prevista per il bilancio Ue “non prende di mira una specifica azienda in quanto tale né alcun Paese in quanto tale”. Va da sé, però, che a sganciare dovranno essere soprattutto le imprese americane. Quelle di Big Tech che, quando sentono parlare di tasse, balzelli o semplicemente di regolamenti, perdono la bussola. “Abbiamo già una proposta della Commissione che risale al 2018, e lo scopo è garantire una sana competitività nella nostra economia e una tassazione equa per le nostre imprese e per tutte le imprese che operano nel nostro mercato unico”.

A che punto siamo con le trattative?

La web tax per la Ue può rappresentare la proposta capace di mettere d’accordo tutti. Su due temi spinosi. Il primo, l’ampiezza del bilancio. Il secondo le entrate fiscali di Bruxelles. Intanto, dalla “negobox” di Costa emergono tagli da 204 miliardi di euro. Poco più del dieci percento rispetto ai 2mila miliardi inizialmente proposti dalla Commissione. Non è il bilancio di un anno. Ma settennale: dal 2028 al 2034. Un’altra idea è nella tassazione delle criptovalute, altro tema carissimo alla Casa Bianca.

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