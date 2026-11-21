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Fenomenologia del “Corrado d’Italia”, segno di una sinistra che non c’è

di Vincenzo Viti - 21 Novembre 2026

Fenomenologia del “Corrado d’Italia”: è la rappresentazione plastica di una “scomparsa” vissuta come sottrazione e insieme come addizione e raccontata come perdita di un “bene pubblico”.

Parliamo del Corrado Augias che abbiamo ricordato ieri: intellettuale raffinato di stile rinascimentale, di garbo estremo tutt’altro che convenzionale, aperto all’ascolto e alla dialettica tenuta sempre dentro la civiltà della conversazione.

Era stato a Matera anni addietro con la Rai, lasciando una scia di virtuose riflessioni su civiltà e qualità di una città che avrebbe conosciuto le glorie della investitura a Capitale europea della Cultura. Non stupisce quindi il dolore diffuso che in ogni dove si è manifestato per una morte apparsa insieme un lutto familiare e un lutto pubblico.

Spiegare e razionalizzare

Fenomenologia quindi che andrebbe spiegata razionalmente. Alla luce di una eccellenza che proprio perché universalmente riconosciuta meriterebbe di essere razionalmente spiegata. Eppure mai come in questo caso il “fenomeno” appare legato ad una partitura umana e intellettuale che in Augias fu insieme democratica e universale.

Non fu perciò partitura di una sinistra col sopracciglio e con virtù divinatorie che masticava congiuntivi e sottintesi, che disponeva di verità e post verità.

Fu, il suo, un umanesimo laico sensibile alle nostalgie del mistero, con uno stile argomentativo e generoso perfino indulgente, sempre cortese anche se intransigente. Fu signore di storia di lettere di musica di colta umanità. Non collocabile in un album che non lo celebri come una eccezione condivisa da tutti.

Ecco perché meriterebbe di essere lucidamente investigata la “fenomenologia” del Corrado nazionale: come capacità di rendere trasparente un pensiero in grado di fecondare, di aprire spazi e di “educare alla libertà”.

Il segno di una sinistra che non c’è e che avrebbe molto da imparare.

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