Musica

Addio a Sandro Giacobbe, la voce di Signora Mia

Avrebbe compiuto 75 anni tra qualche giorno. I funerali si terranno martedì prossimo

di Maria Graziosi - 5 Dicembre 2025

Addio a Sandro Giacobbe: il mondo della musica italiana è a lutto. L’artista si è spento oggi in casa sua, a Gogorno nel Levante genovese. Aveva 74 anni e ne avrebbe compiuti 75 tra qualche giorno, il 14 dicembre prossimo. Era malato da tempo, non è sopravvissuto alla dura lotta ingaggiata contro un cancro alla prostata che ormai da tempo lo affliggeva. Lascia la moglie, Marina Peroni, e due figli: Andrea e Alessandro.

Sandro Giacobbe ha segnato un’epoca della musica leggera italiana. Tra gli anni ’70 e ’80 è stato tra i protagonisti assoluti dello scenario artistico nazionale. Tra i suoi indimenticabili successi ci sono delle vere e proprie hit. Che, negli anni, sono diventati degli inni capaci di travalicare le generazioni. Su tutte “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”. Un cantautore dotato della capacità di raccontare le emozioni e di farle giungere a chi lo ascoltava. Con melodie romantiche divenute la colonna sonora di un’epoca. Non solo in Italia ma pure all’estero.

La malattia e il coraggio

Sandro Giacobbe non ha mai nascosto la malattia. E, anzi, ha sempre combattuto a testa alta. Era andato più volte anche in televisione a raccontare la sua guerra contro il cancro. Che lo perseguitava ormai da una decina d’anni. Era stato proprio l’artista a raccontare, a Verissimo, di essere costretto a girare in sedia a rotelle a causa delle metastasi. Che lo avevano costretto a non poter più camminare. “La mia Ferrari”, diceva scherzando della sua carrozzina. I suoi funerali si terranno nella giornata di martedì prossimo alla Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari