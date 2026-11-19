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Tempo e denaro, quanto ci costa l’adozione

Il lungo viaggio per metter su famiglia

di Cristiana Flaminio - 19 Novembre 2026

Il tempo è denaro e chi si affaccia a intraprendere un percorso di adozione, sia nazionale che internazionale, deve mettere in conto che dovrà spendere e attendere. Non è semplice arrivare all’obiettivo. Che è solo un traguardo, spesso nemmeno definitivo ma intermedio, verso il desiderio di allargare la famiglia. La via è lunga, tortuosa, stretta e costellata di burocrazia. A quella già asfissiante a cui ci ha abituato l’Italia, occorre aggiungere la valanga di adempimenti dei Paesi di origine dei bambini qualora ci si avvii lungo la strada dell’adozione internazionale.

Adozione, quanto ci costi

I costi variano e possono raggiungere addirittura i 40mila euro a famiglia. Teoricamente, la strada più semplice e meno costosa sarebbe quella di affidarsi a un’adozione nazionale. La procedura costa nulla, è gratuita. Seguirla, però, comporta delle spese. Già, perché presentando la dichiarazione di disponibilità all’adozione (che scade ed è rinnovabile ogni tre anni), la coppia deve pure produrre tutti gli incartamenti necessari che vanno dal casellario giudiziario fino agli stati di famiglia, i certificati di nascita, gli atti notori sull’insussistenza di separazioni anche di fatto e, ovviamente, buste paga o modelli che attestino la solidità economica della famiglia. È solo l’inizio. Il tribunale dei minorenni, a quel punto, può disporre gli accertamenti ed eccepire, o accettare, la disponibilità. Va da sé che diventa utile, se non necessario, farsi seguire da un legale per quanto non sia obbligatorio. Oppure da un’agenzia, da un ente specializzato in adozioni che opera nel terzo settore. Che diventa fondamentale avere al proprio fianco se si preferisce avviare la pratica di adozione internazionale.

Tutte le spese per quella internazionale

In teoria, questa è una via privilegiata. Se non altro perché, in Italia, è necessario che i minori vengano “abbandonati” dalla famiglia di origine. E, mediamente, non ce ne sono più di 800-1.000 adottabili. Gli affidamenti, che sono un’altra cosa, spesso vengono confusi con un procedimento che è ben più complesso, lungo e delicato.

Per l’adozione internazionale occorre armarsi di pazienza e di denaro. Non è una spesa alla portata di tutti né facilmente preventivabile se non in linea di massima. Le variabili sono tante e i tempi possono allungarsi, o restringersi per chi è fortunato, a seconda dei Paesi di provenienza dei bambini e delle loro dinamiche interne. Un budget possibile si attesta attorno ai 20mila euro di media ma può raggiungere pure un livello di spesa pari a 40mila euro. Comprende una valanga di spese che, fatalmente, chi adotta all’estero andrà ad affrontare.

Il lungo viaggio

Il primo passo consiste nel prendere contatto con la Cai, la Commissione per le adozioni internazionali in seno alla presidenza del consiglio dei ministri. Da qui, poi, occorrerà dare mandato a un ente riconosciuto a cui affidarsi per l’espletamento delle lunghe e complesse pratiche transnazionali. I costi cambiano. A seconda del Paese “preferito” e, in certo senso, pure del cambio euro-dollaro, dal momento che molte pratiche specialmente quelle che s’avvierebbero negli orfanotrofi latinoamericani andrebbero saldate in bigliettoni americani.

I conti e le spese

I costi vivi, tentando una media, non sembrano mai inferiori ai 10mila euro per le pratiche, tra Italia e Paese estero. Ma possono raggiungere pure i 18mila euro. Soldi a cui vanno aggiunti quelli che si spenderanno per i viaggi all’estero, sia in biglietti aerei che per la permanenza. A seconda delle destinazioni (e della frequenza richiesta degli spostamenti) si oscilla tra i 2mila e i 6mila euro. Quindi c’è tutto il capitolo dedicato alle scartoffie. O meglio, alla traduzione degli atti giuridici alla base dell’adozione. Potrebbero arrivare a costare fino a tremila euro, di sicuro mai meno di 1.500. Ci sono poi le spese consolari: tra i 600 e i duemila euro. A cui potrebbero, infine, sommarsi i costi per le relazioni post-adozione che tanti Paesi impongono alle coppie adottive anche dopo l’approdo del bambino in Italia. Un percorso che, alla fine della fiera, può arrivare a costare fino a 35-40mila euro a famiglia dal momento, poi, andrebbero aggiunti anche i corsi preparatori, fondamentali per offrire a chi adotta le informazioni necessarie al procedimento.

Deduzioni e oltre

Va detto che, secondo le leggi vigenti, le spese sostenute per un’adozione sono deducibili fino al 50 per cento dei costi affrontati. Rientrano nel novero dei costi che si possono presentare in dichiarazione quelli sostenuti per l’avvio e il disbrigo delle pratiche internazionali, le richieste di visita, i viaggi e i soggiorni all’estero, le spese di assistenza, le traduzioni degli atti legali ed eventualmente le quote associative richieste dagli enti a cui ci si è affidati per la procedura. Le deduzioni restano possibili anche in caso di diniego o di fallimento della procedura d’adozione. Va ricordato inoltre che, per quanto riguarda le somme che non si possono portare in deduzione sarebbe pure possibile chiedere un contributo tra quelli già previsti proprio dalle dotazioni della Commissione per le adozioni internazionali.

Ma non c’è solo il denaro, c’è pure il tempo. Che corre e nessuno lo può fermare. Manco la burocrazia.

I tempi lunghi

I numeri della Cai rivelano che il tempo medio occorso alle coppie per diventare famiglie adottive, nel 2025, è stato non inferiore ai quattro anni. Anzi a 50 mesi. Tre mesi in media in meno rispetto alle adozioni portate a termine nel 2024. Dalla domanda di disponibilità all’adozione al decreto di idoneità passano, in media 11,4 mesi. Da qui, poi, occorrerà attenderne altri 8,2 per il conferimento dell’incarico. L’attesa più lunga comincia adesso. Dal “mandato” all’abbinamento, ossia alla designazione del minore alla coppia, passano poco più di due anni, per la precisione 24,4 mesi. Si tratta, chiaramente, di un riferimento statistico. Ma l’oscillazione è davvero molto variabile in questa fase. Si va, infatti, dai tempi più veloci dell’Africa (21,3 mesi) fino alle lungaggini che contraddistinguono lo scenario dell’Asia (28 mesi). In mezzo l’Europa che regge il passo del Continente Nero (21,8 mesi) e l’America Latina più lenta (26,7). Già basterebbe e invece no perché occorrerà aspettare altri sei mesi (6,2) per ottenere dalle autorità italiane l’autorizzazione all’ingresso del minore nel nostro Paese.

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