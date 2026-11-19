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È morto Corrado Augias, il giornalista aveva 91 anni

Classe 1935, aveva iniziato la carriera nel 1960. La sua professionalità lo aveva portato a lavorare fino all'ultimo con il programma di La7 Torre di Babele

di Flavia Romani - 19 Novembre 2026

È morto Corrado Augias, uno dei più noti giornalisti e scrittori italiani: aveva 91 anni.

Il giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo era a Roma il 26 gennaio 1935. Augias aveva iniziato la sua carriera giornalistica nel lontano 1960, in Rai, diventando per la stessa rete, corrispondente da New York tra il 1966 e il 1968.

Successivamente, si trasferì a Parigi, dove per anni segue la cronaca internazionale per L’Espresso e Panorama. Solo qualche anno dopo il giornalista arriva a La Repubblica. Al quotidiano Augias è arrivato nel 1975 ed è rimasto strettamente legato per tutta la vita. Dal 2001 al 2021 ha curato la rubrica delle lettere dei lettori, rispondendo a quasi seimila richieste e affrontando temi come la democrazia, i diritti, la laicità e le questioni etiche.

La sua passione e professionalità lo hanno portato a lavorare fino all’ultimo, in particolare nel programma la Torre di Babele condotto dal 2023 fino ai suoi ultimi giorni su La7.

Morto Corrado Augias, il cordoglio della politica

Al momento della notizia, arrivata in Parlamento, è partito un lungo applauso bipartisan in Aula al Senato. Senatori di opposizione e di maggioranza, riuniti per il dibattito sul dl scuola, si sono alzati in piedi e il presidente Ignazio La Russa si è associato al cordoglio, chiedendo qualche attimo di silenzio per l’addio al giornalista.