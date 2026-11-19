Politica

Libri digitali, la maggioranza va sotto: si va alla conta in Aula

Forza Italia vota con le opposizioni, Fratelli d'Italia punta al voto definitivo per fornire una posizione sulla vicenda

di Angelo Vitale - 19 Novembre 2026

Clamorosa spaccatura sui libri digitali nella maggioranza di governo in Commissione Bilancio del Senato sul Decreto Scuola. L’emendamento promosso da Fratelli d’Italia per imporre alle case editrici un taglio del 50% sul prezzo dei libri di testo digitali rispetto alle edizioni cartacee è stato bocciato con 12 voti contrari e 11 favorevoli. A determinare la battuta d’arresto è stato il voto determinante di Forza Italia, schieratasi a fianco delle opposizioni nonostante il via libera finanziario fornito dal Ministero dell’Economia.

Libri digitali: cosa è accaduto?

Alla base del cortocircuito un netto contrasto di visioni. Fratelli d’Italia rivendica la norma come una battaglia di civiltà contro il caro-scuola a tutela dei bilanci familiari. Forza Italia, gli editori e le opposizioni ne denunciano i rischi per la tenuta economica dell’intera filiera libraria.

Dal Partito Democratico, Francesco Boccia ha bollato l’intervento come “punitivo” verso il settore culturale. E ha rilanciato la proposta di garantire la totale gratuità dei testi mediante fondi statali.

Cosa accadrà ora?

La bocciatura in sede referente non chiude la partita. La vera sfida si sposterà direttamente nell’Aula di Palazzo Madama durante la discussione per la conversione in legge del decreto. Fratelli d’Italia ha espresso l’intenzione di portare il testo fino al voto finale dell’Assemblea. Si va alla conta esplicita per una posizione definitiva sulla vicenda.