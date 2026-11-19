Cronaca

Allarmi bomba: quale è il piano del Viminale?

Tra le azioni, una ricognizione delle strutture maggiormente esposte

di Giorgio Brescia - 19 Novembre 2026

Il Viminale in campo per gli allarmi bomba: al via la mappatura dei siti a rischio e il potenziamento del Centro Situazioni. Per fronteggiare la crescente minaccia delle campagne seriali di email bombing che hanno interessato scuole, ospedali e infrastrutture vitali, il Ministero dell’Interno ha dato avvio alla fase attuativa della direttiva firmata dal ministro Matteo Piantedosi.

Quale è la strategia sugli allarmi bomba?

La strategia del Viminale si articola su tre direttrici fondamentali. La prima riguarda la risposta al fenomeno degli allarmi bomba, per distinguere le minacce reali dalle azioni dimostrative o dai tentativi di destabilizzazione informatica. Con la seconda si va alla mappatura nazionale dei siti a rischio.

Attraverso le Prefetture, il Ministero ha attivato un capillare piano di ricognizione delle strutture maggiormente esposte. Non soltanto istituti scolastici, ma anche presidi sanitari, stazioni ferroviarie, aeroporti, uffici giudiziari e snodi strategici nazionali.

Con la terza mossa, il piano prevede il potenziamento del Centro Situazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Cosa fare?

La struttura viene dotata di nuove competenze per l’analisi avanzata dei flussi di comunicazione minatori. Opererà in stretto raccordo con la Polizia Postale e con i fornitori di servizi di rete, impegnati nello sviluppo di specifici filtri anti-spam.

L’obiettivo prioritario dell’esecutivo, individuare tempestivamente i profili di rischio. Inoltre, evitare che falsi allarmi a catena provochino evacuazioni indiscriminate, paralizzando i servizi pubblici essenziali e la quotidianità dei cittadini.