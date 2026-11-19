Esteri

Furti nelle case della Premier League

Paura nelle ville e l'ipotesi di accordi con le bande, cosa sta succedendo ai calciatori del massimo campionato inglese.

di Gianluca Pascutti - 19 Novembre 2026

@AI IMAGE

Sempre più calciatori della Premier League denunciano furti in casa anche quando dentro c’è gente. Gli episodi avvengono spesso mentre i giocatori sono impegnati sul campo. La presenza di familiari o collaboratori in casa non frena i ladri. La questione è diventata una priorità per tutto l’ambiente calcistico.

Le contromisure chieste dai club

I club dei giocatori consigliano di adottare soluzioni estreme per proteggere atleti e famiglie. Le società forniscono consulenze mirate e mettono in contatto con esperti del settore. L’obiettivo è limitare i rischi durante partite e trasferte. Tra le opzioni suggerite ci sono sistemi di sicurezza di ultima generazione. Le abitazioni vengono equipaggiate con telecamere evolute, sensori esterni e allarmi connessi. Alcuni optano anche per cani da guardia addestrati per sorvegliare il perimetro.

Guardie armate e stanze antipanico

Molte residenze ricorrono a personale addetto per la sicurezza presente a turni. Le guardie monitorano accessi, cortili e movimenti quotidiani. In diverse ville vengono installate stanze antipanico blindate dove rifugiarsi in caso di intrusione dei malviventi. Questi spazi permettono di mettersi al riparo mentre si avvisano le autorità. Spesso servono anche per custodire orologi, gioielli e oggetti preziosi. Tuttavia, neppure queste barriere bastano a restituire piena tranquillità.

La voce sui pagamenti per la serenità

Nonostante allarmi, guardie e protezioni, tutto questo non sembra bastare. Qualcuno ipotizza che alcuni giocatori sarebbero arrivati perfino a pagare queste bande di malviventi pur di guadagnarne in serenità. Un’ipotesi pesante che racconta il clima teso vissuto da molti atleti.

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