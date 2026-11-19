Economia

Meloni: “Estenderemo la Zes anche al Centro-Nord”

L'annuncio della premier, pronto l'emendamento alla Manovra

di Martino Tursi - 19 Novembre 2026

La Zes sarà estesa anche “alle Regioni del Centro Nord”, parola della premier Giorgia Meloni. Secondo cui il modello verrà ampliato e rafforzato e, dal Sud, sarà allargato al resto del Paese. Proprio la presidente del consiglio dei ministri ha spiegato che questo rappresenta uno degli obiettivi del governo. “Come già ampiamente annunciato – ha detto la premier in una nota -, il governo estenderà alle Regioni del Centro Nord il modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa già sperimentato con successo al Sud con la Zes unica”.

Zes estesa anche al Centro e al Nord

Meloni, nel motivare il provvedimento, ha spiegato che quello della Zes rappresenta “un modello che, in questi anni, ha generato un impatto economico complessivo di sessanta miliardi e che ha contribuito a far crescere il Mezzogiorno più della media nazionale”. Pertanto ecco l’emendamento più atteso da Confindustria. “Abbiamo presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio che va in questa direzione. E che permetterà di consolidare il lavoro portato avanti in questi anni per tagliare la burocrazia. Per garantire al sistema produttivo e industriale tempi più rapidi e procedure più semplici per investire e fare impresa”.

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