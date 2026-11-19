Attualità

L’ inganno nell’era dell’intelligenza artificiale

“La trappola della furbizia”

di Giulia Panasia - 19 Novembre 2026

L’inganno è sempre esistito fin dalla Genesi.

Il serpente si insinua come un bravo seduttore; mette in dubbio la parola di Dio, rassicura Eva che quel frutto proibito non le causerà alcun male e infine la convince a compiere il gesto promettendole un destino divino che non è in suo potere dare.

Con la sua pelle liscia, che scivola come le sue promesse, impossibili da afferrare, il serpente, striscia inosservato, lusingando Eva.

Emblema della furbizia, il serpente forse mirando a Adamo, decide di rivolgersi a Eva reputandola più sensibile alle lusinghe.

Quale sia il reale movente che spinge l’animale a persuadere Eva, non è limpido sin dall’inizio, lo si intuisce solo quando la convince, in quanto le promesse sono talmente ammalianti da non destare dubbi sulla bontà di chi le propone.

Ad indossare la maschera dell’insospettabile molte volte è un volto umano.

In questa società siamo ormai tristemente abituati a convivere con la duplicità che quasi sempre è motivata da un unico interesse, il proprio.

Ne è un esempio l’attuale vicenda che coinvolge il fondatore di Nvidia, Jensen Huang.

Il tradimento alla moglie non è stata l’unica menzogna della storia.

Nel voler nascondere l’inganno sarebbe stato egli stesso ingannato da una donna, Alice Huang, che secondo fonti di intelligence americana, risulta sospettata di operare per conto di Pechino.

Qual è il movente?

Una possibile honey trap, sfruttamento della vulnerabilità sentimentale al fine di trarne vantaggio.

Si ipotizza la potenziale acquisizione di informazioni riservate e strategiche nonché il possibile accesso ai chip GPU di Nvidia più ambiti, quelli dell’IA, soggetti alle restrizioni statunitensi sulle esportazioni.

Il caso e l’intelligenza artificiale

Secondo le ricostruzioni la donna ha ricoperto un incarico da dirigente sino ad agosto 2025 in Megaspeed International, società di Singapore, cliente di NVIDIA attiva nei servizi cloud per l’intelligenza artificiale.

Come nell’Eden, dove il serpente continuando ostinato nella sua opera di persuasione sin quando Eva non decide di mordere il frutto proibito, trascina a sua volta Adamo nel peccato; così la relazione con la presunta spia, nella quale J. Huang era rimasto irretito, ha finito per compromettere l’immagine della società costringendolo alle dimissioni, ad ammettere e scusarsi pubblicamente sulla relazione extraconiugale.

La resa dei conti

La spia e il serpente, con il loro fare affascinante, indossano le stessi vesti con le quali catturano le loro prede.

Chi cade nella trappola è vittima o dell’ingenuità o del suo stesso inganno.

Eva crede nelle parole del serpente e non ne vede malizia, il fondatore di Invidia, tradendo viene tradito.

Chi crede genuinamente alle promesse dell’altro può sbagliare per eccesso di fiducia, ma resta vittima.

Chi invece trama nell’ombra e nasconde, per una sorta di legge del contrappasso, finisce per subire la stessa sorte.

Che sia un frutto proibito o una relazione clandestina, l’illusione è la medesima e il conto, prima o poi arriva.

Il prezzo da pagare è tanto più alto quanto più grande è la furbizia che manovra, chi si pavoneggia della propria astuzia finisce per inciampare nelle proprie mosse.

La furbizia è un sorriso beffardo cucito addosso all’ipocrisia gentile, prima o poi la maschera cade lasciando visibile la meschinità di chi la indossava.

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