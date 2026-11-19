Attualità

Maria Grazia Cutuli, venticinque anni dopo l’attentato

Il 19 novembre 2001 l'agguato di Sarobi, in Afghanistan: con lei morirono tre colleghi

di Priscilla Rucco - 19 Novembre 2026

Venticinque anni fa, il 19 novembre 2001, una colonna di auto di giornalisti stranieri percorreva la strada tra Jalalabad e Kabul. Nei pressi di Sarobi, a circa novanta chilometri dalla capitale afghana, un gruppo di uomini armati fermò le prime vetture.

In quell’agguato morirono Maria Grazia Cutuli, inviata del Corriere della Sera, lo spagnolo Julio Fuentes di El Mundo e due collaboratori dell’agenzia Reuters, il cameraman australiano Harry Burton e il fotografo afghano Azizullah Haidari. I loro corpi furono ritrovati il giorno seguente.

Chi era Maria Grazia Cututli?

Nata a Catania nel 1962 e laureata in Filosofia con lode nella sua città, Maria Grazia Cutuli si era trasferita a Milano e dal 1997 lavorava alla redazione Esteri del Corriere, quasi sempre con contratti a termine.

Era partita per l’Afghanistan subito dopo l’11 settembre. Il suo ultimo articolo raccontava la scoperta di un deposito di gas nervino in una base legata a Osama bin Laden. Aveva 39 anni e il giornale la nominò “inviata speciale solo dopo la morte”. Fu la prima giornalista italiana, e la prima donna tra i reporter, a perdere la vita nel conflitto afghano iniziato proprio quell’autunno. Dopo i funerali – celebrati a Catania il 24 novembre – è stata sepolta a Santa Venerina, il paese etneo della sua famiglia.

La lunga strada della giustizia

In Afghanistan un tribunale di Kabul condannò a morte tre uomini per la strage. In Italia la Corte d’assise di Roma, nel 2017, ha inflitto 24 anni di reclusione a due afghani ritenuti parte del commando. Mamur e Zar Jan, stavano già scontando in patria una pena per lo stesso agguato – la sentenza è stata poi confermata in appello.

Una memoria che costruisce

Il ricordo di Maria Grazia Cutuli si è trasformato negli anni in impegno concreto. La Fondazione che porta il suo nome, nata nel 2008, ha costruito una scuola elementare nel distretto di Injil, in Afghanistan, inaugurata nel 2011: un’aula per bambine e bambini nel Paese che lei aveva voluto raccontare.

A Catania le sono stati intitolati spazi pubblici, mentre Santa Venerina le dedica ogni anno un premio internazionale di giornalismo. Il 13 novembre, a Roma, il Centro culturale internazionale Einaudi ha consegnato la venticinquesima edizione del premio a lei intitolato, tra gli altri a Lucia Capuzzi di Avvenire, a Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere, e agli inviati Rai Sergio Paini e Marco Bariletti.

Raccontare, non solo osservare

Descrivendo il proprio lavoro, la Cutuli parlava della necessità di superare la condizione del cronista che resta spettatore di tragedie altrui. È un’eredità che oggi pesa più che mai, mentre molti reporter continuano a pagare con la vita il tentativo di testimoniare guerre e crisi.

La sua storia ricorda anche quanto spesso chi va sul campo lo faccia da precario; ieri come oggi, con pochi diritti e soprattutto, con grandi rischi. Ricordarla, venticinque anni dopo, significa difendere il diritto d’informazione e quello doveroso di ricordare chi, ogni giorno, lo rende possibile, anche al costo della propria vita.

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