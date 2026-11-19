Economia

ROTTE&ROTAIE – Il piano ferroviario dei prossimi dieci anni c’è. Ora servono tecnici e cantieri che finiscono

Il documento strategico pubblicato in Gazzetta il 13 novembre indica la rotta fino al 2036

di Pietro Serbassi - 19 Novembre 2026

Nel 2025 Rete ferroviaria italiana ha investito 11,6 miliardi di euro, il massimo storico, e sulla rete lavorano 1.250 cantieri contro i mille del 2023. Sono i numeri che aprono il Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria, approvato con decreto ministeriale il 30 giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre. Non è l’annuncio di una singola opera. È un testo che orienta i contratti di programma tra Ministero e gestore della rete, cioè dove andranno i soldi nel prossimo decennio.

Qualche risultato è già visibile e va riconosciuto. Dal 2022 ad aprile 2026 sono stati soppressi oltre duecento passaggi a livello, elettrificati circa 200 chilometri di linee e attivate nuove tratte, come Cancello-Frasso Telesino sulla Napoli-Bari. A fine lavori, secondo il documento, Napoli-Bari si farà in due ore e Roma-Bari in tre, circa due ore in meno di oggi.

La parte più interessante è la franchezza sui punti deboli. Tra il 2021 e il 2024 la quota del treno nel trasporto merci è scesa di un punto a favore della strada, e il divario con la media europea è di 4,9 punti. Tra il 2021 e il 2025 le tonnellate-chilometro su ferro sono calate di circa il 6,5%, mentre la produzione industriale perdeva il 6,2%. Come scrivevamo a fine ottobre parlando di un Paese appeso alla gomma, la scelta del treno dipende da tempi certi e da collegamenti che funzionano. Oltre il 60% dei treni merci parte o arriva a un valico alpino o a un porto, ed è lì che il piano punta.

C’è poi il prezzo dei lavori. Il documento stesso ammette che l’aumento dei cantieri ha “inevitabili riflessi sulla disponibilità dell’infrastruttura”. Lo sanno i pendolari davanti a una linea interrotta nel fine settimana e lo sanno gli operatori merci quando un itinerario si chiude senza alternative. Un cantiere è un investimento domani e una capacità in meno oggi. Il punto è quanto dura e come viene coordinato con il resto della rete.

La novità più concreta riguarda la manutenzione. Il gestore sta passando da un presidio in campo concentrato dalle 7 alle 17 a squadre su tre turni, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, con più interventi preventivi e tempi più brevi in caso di guasto. È la direzione giusta, perché un guasto prevenuto costa meno di uno riparato. Ma una squadra di notte non si decreta, si forma. Il documento prevede un percorso di abilitazione e una formazione accelerata per gli operatori specializzati, e proprio da lì passerà la riuscita del modello.

Resta la tecnologia. L’ERTMS, il sistema europeo di segnalamento che permette a più treni di correre in sicurezza sulla stessa linea, sarà esteso a tutta la rete, circa 16.800 chilometri, entro il 2043, e il documento lo lega alle risorse disponibili. È un traguardo realistico per un’infrastruttura così grande, ma dice una cosa chiara. Il decennio che si apre è una tappa, non l’arrivo. Come ricordavamo a ottobre, il Pnrr chiude e i cantieri no, e il documento riconosce che i risultati maggiori si vedranno dopo la sua scadenza.

Il documento non basta da solo. Si deve incastrare con il contratto di programma, che la manovra in esame in Parlamento rifinanzia con 5,43 miliardi nel biennio 2027-2028, di cui 1,57 per la manutenzione straordinaria e 1,45 per sicurezza e tecnologia, e con il piano industriale che il Gruppo FS Italiane ha annunciato entro l’anno. Resta aperto il capitolo dei maggiori costi dei materiali, rinviato alla conversione in legge. Senza questo incastro il piano resta un’intenzione.

Perché il piano non resti una buona carta servono tre condizioni. La prima è un calendario dei cantieri pubblico e coordinato, con interruzioni concentrate e alternative per treni merci e viaggiatori. La seconda è un programma di formazione e di abilitazioni pensato insieme ai lavori, non dopo, per avere tecnici e macchinisti quando servono. La terza sono indicatori verificabili e pubblicati ogni anno, come quota merci su ferro, puntualità e giorni di capacità persa per lavori. Il documento prevede di definirli nei contratti di programma. Chi usa il treno per lavoro e chi lo usa per spedire non chiede promesse lunghe. Chiede tempi certi, binari disponibili e personale formato. Un piano di dieci anni si giudica dai dati di ogni anno.

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