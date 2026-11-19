Attualità

L’ospite di Monteleone: Ignazio La Russa

Filorosso tra governo, banche e futuro della legislatura. Parla il presidente del Senato

di Nicola Santini - 19 Novembre 2026

Ignazio La Russa ha scelto le telecamere di Filorosso per parlare del futuro del governo Meloni e affrontare alcune delle questioni che agitano il dibattito politico ed economico. Nell’intervista realizzata da Antonino Monteleone, trasmessa martedì sera su Rai 3, il presidente del Senato ha alternato rassicurazioni sulla tenuta della maggioranza a considerazioni decisamente più pungenti sui rapporti tra politica e grandi gruppi economici.

A cominciare dalla durata della legislatura, sulla quale La Russa ha mostrato una certa tranquillità. «Le probabilità che si vada a fine legislatura sono molto alte», ha assicurato, pur ammettendo che una campagna elettorale particolarmente lunga potrebbe condizionare l’attività politica. Le elezioni anticipate rimangono un’ipotesi, ma la sua previsione privilegia la scadenza naturale del mandato.

Il discorso e la provocazione

Il discorso si è poi spostato sulla legge elettorale e sul pronunciamento della Corte Costituzionale atteso nei prossimi mesi. Anche qui è prevalso l’ottimismo. «La Corte Costituzionale ha tutte le possibilità di fare dei piccoli aggiustamenti», ha osservato La Russa, difendendo un sistema che, a suo giudizio, dovrebbe garantire maggioranze più chiare e ridurre il rischio di governi tecnici.

Alla provocazione di Monteleone, che gli ha chiesto se si trattasse di una legge «antiammucchiata», ha replicato con una definizione destinata a far discutere. «No, è una legge pro voto popolare».

Ma è soprattutto quando la conversazione è arrivata ai rapporti tra governo e grandi gruppi economici che i toni si sono fatti più vivaci. Secondo La Russa, alcune tensioni deriverebbero dalla difficoltà di determinati ambienti di esercitare l’influenza politica del passato. «Quando un mondo che è abituato a incidere sulle decisioni politiche si accorge che questo è meno possibile con il governo Meloni, allora si può agitare un po’».

Una lettura che ha introdotto anche il capitolo Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, al centro delle polemiche sulle misure governative relative al Superbonus. La Russa ha preferito abbassare i toni, definendo Messina «una persona di grande livello» e auspicando un’intesa. «Io vedo la possibilità di un’intesa senza drammi», ha affermato.

Tra una previsione sulla tenuta della maggioranza e una riflessione sui rapporti con le banche, Monteleone ha portato così davanti alle telecamere uno degli esponenti più riconoscibili della maggioranza, ottenendo dichiarazioni destinate ad alimentare il confronto politico anche nei giorni successivi alla trasmissione.

PER TUTTE LE NEWS DI ATTUALITA’