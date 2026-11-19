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Parlamento danese ratifica accordo di sicurezza con Usa su Groenlandia

È l'ultimo passaggio prima dell'entrata in vigore del trattato

di Enzo Ricci - 19 Novembre 2026

Il Parlamento danese ha ratificato l’accordo di sicurezza firmato a settembre con gli Stati Uniti e la Groenlandia. È l’ultimo passaggio prima dell’entrata in vigore del trattato, che ha contribuito a placare le mire del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’isola artica. Al Folketing, i 109 deputati presenti hanno votato a favore del testo, che è stato approvato senza voti contrari né astensioni. All’inizio di novembre, anche il Parlamento groenlandese aveva approvato l’intesa con 16 voti favorevoli e sette astensioni.

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