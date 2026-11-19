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Chi è la Grande Fratello condannata a 2 anni?

La scabrosa vicenda che coinvolse l'ex presidente del Consiglio Berlusconi

di Elizabeth Costello - 19 Novembre 2026

Caso Berlusconi – Rigato: condannata l’ex Grande Fratello per tentata estorsione. Il Tribunale di Monza ha pronunciato la sentenza di primo grado a carico della ex concorrente. Per Giovanna Rigato due anni di reclusione con il beneficio della pena sospesa e della non menzione nel casellario. L’imputazione contestata all’imputata è di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi.

Perché stata condannata l’ex gieffina?

I fatti risalgono al 2016, quando lo stesso ex premier decise di sporgere formale denuncia. Secondo la ricostruzione della Procura, la donna avrebbe preteso prima 500mila euro. Una somma poi lievitata fino a un milione durante un incontro avvenuto alla Villa San Martino di Arcore.

In cambio del versamento della somma, Rigato avrebbe garantito il proprio silenzio, minacciando altrimenti di rilasciare a magistrati e giornali dichiarazioni lesive per la reputazione dell’ex presidente del Consiglio. Il riferimento, alle serate della dimora brianzola e alle vicende giudiziarie legate al processo Ruby.

Cosa chiedeva il pubblico ministero?

La decisione del collegio giudicante ha ridimensionato la richiesta del pubblico ministero Alessio Rinaldi, che al termine della requisitoria aveva sollecitato tre anni e sei mesi di carcere.

I giudici brianzoli hanno inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore degli eredi di Silvio Berlusconi. La sua quantificazione economica sarà definita in sede civile. Si chiude così il primo capitolo di una complessa vicenda nata dall’illecito tentativo di ricatto all’ex Cavaliere.

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