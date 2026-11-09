Torino

Il grande tennis a Torino. Tutti gli appuntamenti delle Nitto ATP Finals 2026

di Redazione - 9 Novembre 2026

I PRINCIPALI EVENTI ATP

Un ricco calendario di sport e iniziative

Mercoledì 11 novembre

Ore 10 – piazza d’Armi

Fan Village Opening a cura di FITP

Giovedì 12 novembre

Ore 12 – Grattacielo Intesa Sanpaolo

Press Conference e draw ceremony a cura di FITP

Ore 21 – Inalpi Arena

Grand Opening Show a cura di FITP

Venerdì 13 novembre

Ore 8 – Pala Gianni Asti

Festa finale Racchette in Classe

Ore 9 – Politecnico di Torino

Innovation Summit a cura di FITP

Ore 12 – piazza Castello

Inaugurazione alla stampa di Casa Tennis e Casa Gusto. A seguire: apertura al pubblico di Casa Gusto

Ore 17.15 – piazza San Carlo e via Roma

Blue Carpet – Meet the Champions Singles Player Celebration, a cura di FITP

Sabato 14 novembre

Ore 11 – piazza Castello

Apertura al pubblico di Casa Tennis

Ore 11 – Fan Village di piazza d’Armi

Family Day Fan Village a cura di FITP

Ore 12 – Fan Village di piazza d’Armi

Meet the Champions Doubles Teams Celebration, a cura di FITP

Martedì 17 novembre

Ore 12 – Museo Nazionale del Risorgimento Italiano

Charity Brunch

Sabato 21 e domenica 22 novembre

Dalle ore 18 – location varie

Tennis Takes Over Night and Day

Domenica 22 novembre

Ore 18 – OGR Torino

The Final Set Closing Party

CASA TENNIS

Piazza Castello

Dal 14 al 22 novembre

Orari: ore 15/20 da lunedì a venerdì, ore 11/22 sabato e domenica

Ingresso gratuito, prenotazioni talk obbligatorie su turismotorino.org e www.visitpiemonte.com

Sport. Cultura. Incontro. Tre parole che raccontano l’anima di Casa Tennis.

Le storie dei campioni, il lavoro degli artisti, le parole degli scrittori e le riflessioni sui grandi temi d’attualità. Sotto la cupola geodetica di piazza Castello, Casa Tennis riunisce voci ed esperienze diverse in un programma di talk e incontri che, in occasione delle Nitto ATP Finals 2026, affianca al racconto sportivo la letteratura, la musica, la cultura e il confronto sui cambiamenti della società.

Sul palco si alterneranno campioni di diverse discipline. Larissa Iapichino, numero uno del ranking mondiale, campionessa dell’Ultimate Championships e europea nel salto in lungo, Lorenzo Sonego, tennista torinese già numero 21 della classifica ATP, e Stefania Constantini, campionessa olimpica di curling, racconteranno il proprio percorso sportivo. Il nuoto sarà al centro dell’incontro tra Nicolò Martinenghi e Matteo Giunta, dedicato al rapporto tra il campione e il suo nuovo allenatore. Matteo Piano, ex centrale della Nazionale italiana di pallavolo, rivivrà le sfide, gli infortuni e i momenti difficili della propria carriera, mentre Valentina Vezzali, schermitrice plurimedagliata olimpica, parlerà di disciplina, perseveranza e mentalità vincente.

Il programma si apre anche alla letteratura, alla musica e allo spettacolo. Neri Marcorè ripercorrerà le tappe della propria carriera tra comicità, recitazione, teatro, cinema e regia. Niccolò Fabi racconterà il processo creativo che precede una canzone. Francesco De Carlo si confronterà sui meccanismi della comicità e sui confini di ciò su cui si può scherzare. Sio e Auroro Borealo parleranno del loro spettacolo che unisce canzoni, ironia e imprevedibilità. Martina Tinnirello, attrice torinese, spiegherà il proprio percorso tra teatro e televisione con il debutto nella serie tv dei The Jackal. Il cantautore astigiano Andrea Cerrato affronterà i temi della gavetta, del talento e della determinazione necessari per costruire una carriera musicale.

La letteratura e il racconto della realtà attraversano altri appuntamenti del calendario, organizzati in collaborazione con La Stampa. Gianrico Carofiglio, a partire dal romanzo La confessione di Elsa (Einaudi), si interrogherà sui temi centrali dell’esistenza. Stefano Nazzi, giornalista e narratore, guiderà il pubblico nelle pieghe della cronaca nera e dei casi giudiziari, tra indizi, testimonianze e dubbi, interrogandosi sul confine tra verità, apparenza e pregiudizio. Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, proporrà una riflessione sui paesaggi in trasformazione, sul significato degli oggetti e sul modo in cui la storia modifica la nostra percezione dei luoghi. Con Giulia Lamarca, psicologa e content creator, lo sport diventerà invece una chiave per parlare di accessibilità e superamento delle barriere: dopo un incidente che a 19 anni ha interrotto il suo sogno di giocare a tennis, Lamarca ha scoperto nuove discipline e possibilità, raccontando il valore di rimettersi in gioco. Il tennis sarà al centro di incontri dedicati alla sua storia e ai suoi rapporti con la letteratura e le arti.

Il programma comprende la proiezione del documentario sugli Internazionali d’Italia del 1961, a cura di Raiteche e Tgr Piemonte, e Gli dèi del tennis, un appuntamento che esplora il legame tra il gioco, la letteratura e le arti figurative; con Infinite Post. Tennis e scrittura ai tempi dei social media, Giuseppe Culicchia, Domenico Procacci e Stefano Semeraro si confronteranno invece sul rapporto tra tennis e scrittura nell’epoca dei social.

Lo sport si intreccia anche con la cronaca, i libri e i temi sociali. Luca Pallavidino, con Dpen Crimini Live, esplorerà il confine tra la disciplina e l’ossessione, mettendo in relazione il tennis con i casi di cronaca nera. Luca Cena, libraio antiquario e divulgatore, racconterà le storie dei libri antichi e rari, mentre Andrea Maggi, insegnante e scrittore, rifletterà sul valore della scuola e dell’insegnamento. Il programma si estende anche al rapporto tra sport, economia e società. Filippo Volandri, capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis, sarà protagonista di un incontro dedicato all’impatto dei grandi eventi sportivi sui territori che li ospitano. Con Quando una sfida diventa un progetto di città, Agostino Riitano, in dialogo con Carmine Festa, presenterà la visione della candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033: un percorso collettivo che punta sulla cultura come strumento di partecipazione, collaborazione e trasformazione urbana.

Carolina Morace e il nuotatore artistico Filippo Pelati, con l’intervento di Alessandro Battaglia, presidente Comitato Torino EuroPride 2027 affronteranno infine i temi delle discriminazioni e dell’identità di genere nello sport.

A condurre gran parte degli incontri saranno Martina Martorano, voce del racconto musicale contemporaneo per Rai Radio 2 e consulente musicale di Propaganda Live su La7, Martina Pascutti, presentatrice televisiva su QVC Italia, e Lorena Antonioni, volto di Donnavventura dal 2014 al 2021, oggi inviata Mediaset per Dritto e Rovescio.

Casa Tennis dedica grande attenzione all’accessibilità, grazie alla collaborazione con Fondazione Time2, che sostiene giovani persone con disabilità e le loro famiglie nel percorso verso l’età adulta. La collaborazione prevede attività di formazione per il personale di sala e la disponibilità di dispositivi sensoriali, tra cui cuffie e tappi antirumore, occhiali per attenuare le luci intense e oggetti per la stimolazione sensoriale. È stata inoltre realizzata una storia sociale di Casa Tennis, con immagini e testi semplici per consentire di conoscere in anticipo gli spazi e prepararsi alla visita. Strumenti pensati per facilitare l’orientamento e la partecipazione, contribuendo a rendere l’ambiente più accogliente per tutti. Gli incontri, inoltre, saranno accessibili con la presenza di un interprete LIS o tramite app di trascrizione automatica a beneficio delle persone sorde e ipoacusiche.

Il palinsesto, curato dall’agenzia di spettacolo e programmazione artistica Consiste Entertainment, include anche talk e appuntamenti curati da Salone Internazionale del Libro di Torino, da Regione Piemonte, Città di Torino e da altri partner, come Raiteche e TGR Piemonte, Archivio di Stato di Torino, CNA Federmoda, M.O.R. Museo della Racchetta, Fondazione Molinette, Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, AB InBev – Stella Artois.

Tra gli incontri organizzati a cura di Regione Piemonte, le premiazioni dei campioni piemontesi del 2026 e quelle dei 50 giovani atleti piemontesi medagliati ai Nuovi Giochi della Gioventù di Roma, evento in cui il Piemonte ha conquistato la Coppa di Campione Nazionale.

Tra quelli a cura della Città di Torino, la presentazione del progetto Residenze Sabaude. Un territorio da Re, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e il consorzio delle Residenze Reali Sabaude, e il premio Rinaldo Bontempi – Maurizio Laudi. In programma anche la quinta edizione del Meeting della Sartoria Torinese – Festa delle Caterinette, evento a cura di CNA Federmoda con il supporto della Camera di commercio di Torino e il patrocinio della Città di Torino.

FUORICLASSE LIVE E PREMIO DI LETTERATURA SPORTIVA GIANNI MURA

All’interno del programma di Casa Tennis, il Salone Internazionale del Libro di Torino organizza la quarta edizione dei talk “Fuoriclasse Live – Storie di vita, coraggio e lealtà nello sport“, e la cerimonia conclusiva della quarta edizione delPremio di letteratura sportiva Gianni Mura. Tra gli ospiti attesi: Valentina Vezzali, la schermitrice più vincente della storia, con la sua autobiografia Mentalità Vincente (Lab DFG); Marino Bartoletti, giornalista e conduttore televisivo con il libro 100 anni del Napoli. 50 ritratti + l’immortale numero 10 (Gallucci Centauria); il giornalista Marco Imarisio e la redazione di Mezza Riga (NR edizioni); il giornalista Giuseppe Pastore, con il libro La migliore delle ipotesi. Undici atleti olimpici e il giorno della vita (66thand2nd), insieme con il giornalista Simone Spetia; La Ragione di Stato, in dialogo con Federico Vergari, sulle origini e motivazioni del tifo; l’incontro dedicato alla narrazione sul tennis e alla rivista Il tennis italiano (Fandango) con Giuseppe Culicchia, Domenico Procacci e Stefano Semeraro; il direttore generale ATP Eno Polo. Non mancheranno momenti con i più piccoli con il laboratorio a fumetti Racchette & Risate: Topolino fa ace!

CASA GUSTO

Archivio di Stato – piazzetta Mollino

Dal 13 al 22 novembre

Orari: ore 11.30/20.30, domenica 22 ore 11.30/19.00

Prenotazioni degustazioni obbligatorie su turismotorino.org e www.visitpiemonte.com a partire da mercoledì 4 novembre

Ingresso libero alla mostra

Anche quest’anno l’Archivio di Stato di Piazzetta Mollino sarà la sede di Casa Gusto, la grande vetrina della migliore enogastronomia torinese e piemontese organizzata da Camera di commercio di Torino e Regione Piemonte: più di 50 le degustazioni guidate in programma, proposte ad un costo simbolico di 5 euro devoluti alla Fondazione Ricerca Molinette.

Protagonisti come sempre i Maestri del Gusto di Torino e provincia, i produttori di vini Torino DOC e di formaggi Torino Cheese, i Consorzi di Tutela dei prodotti a qualità certificata, i Distretti del cibo del Piemonte, iristoratori del circuito Mangébin, le associazioni di categoria, il mondo della cooperazione, le associazioni ONAB, ONAV, ONAF, ONAS, ANAG (Organizzazioni Nazionali Assaggiatori di birra, vino, formaggi, salumi, grappe), i Caffè Storici: un ricco parterre di interpreti dell’eccellenza locale con proposte per tutti i gusti.

Sono tre gli appuntamenti organizzati dai Maestri del Gusto di Torino e provincia, selezionati e premiati pochi mesi fa da Camera di commercio di Torino, Slow Food e Laboratorio Chimico camerale: una colazione, un pranzo e una merenda “da Maestri” che nascono dalla collaborazione di più aziende riunite proprio per l’occasione (pasticceri, cioccolatieri, macellai, aziende agricole, panetterie, produttori di olio e così via), per abbinamenti inediti e proposte irripetibili. Sarà la tradizionale trippa il piatto al centro del Pranzo da Maestri, mentre per la Merenda sarà proposto un tuffo nel passato, con le sane ricette a base di pane artigianale, olio rigorosamente prodotto nel torinese e verdure fresche.

Molto attese anche quest’anno le ricche Merende Sinoire dei ristoranti Mangébin, appuntamenti da prenotare al volo, sempre i primi a registrare il sold out. Mangébin è il circuito che riunisce i locali di Torino e provincia che offrono nel menù almeno il 60% di piatti tradizionali della cucina piemontese e almeno il 60% dei vini piemontesi, di cui almeno il 10% della provincia di Torino. Prevista anche una degustazione in fascia serale con il progetto Extra Vermouth – L’Ora del Vermouth® di Torino. Spazio anche alle cucine d’altri paesi con i piatti proposti dalle “Cucine del mondo”.

Salumi, prodotti da forno, pasta fresca, carne di alta qualità, frutta e verdura a km0, formaggi d’alpeggio, birra artigianale, cocktail, pasticceria, gelato, cioccolato, miele in purezza, grappa e liquori, caffè…fino alle ostriche! Tutti i giorni il menu di Casa Gusto si completa di prelibatezze e originalità, grazie all’impegno di produttori e associazioni di categoria che spesso inventano piatti e abbinamenti a tema per l’occasione. Un esempio? Gli ormai celebri Ravioli ATP con acciughe, topinambur e porri, proposti da un pastificio Maestro del Gusto. Senza dimenticare l’ultima creazione a tema tennis proposta dai Maestri Macellai: le Meatball, palline di battuta di vitello piemontese, ripiene di nocciola, castagne e cremoso al gorgonzola e ricoperte da un velo croccante di pistacchi e mandorle.

A rappresentare il ricco sistema agroalimentare piemontese, 16 Consorzi di Tutela dei prodotti a qualità certificata porteranno in degustazione la carne di razza piemontese, i formaggi DOP, i salumi Crudo di Cuneo e Salame Piemonte IGP, la mela Rossa Cuneo IGP, la Nocciola Piemonte IGP, la Castagna Cuneo IGP e i Prodotti Agroalimentari Tradizionali Salsiccia di Bra e Birra Origine Piemonte. Il riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP sarà protagonista di uno show cooking in abbinamento al Castelmagno.

I Distretti del cibo del Piemonte saranno presenti in tre appuntamenti per un racconto che incrocia territorio, cultura ed enogastronomia con il Distretto del Cibo del Roero e il Distretto del Cibo della Frutta, il Distretto del Cibo delle Valli Biellesi, della Baraggia, della Pianura Vercellese e il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato e lo show cooking di risotto a cura del Distretto del Cibo della Pianura Risicola Vercellese e il Distretto del Cibo e del Vino Serra Morenica, Mombarone e Naviglio di Ivrea.

Spazio anche per gli appassionati di enologia: oltre all’abbinamento di una denominazione DOC o DOCG piemontese per ogni degustazione in programma, una masterclass metterà a confronto Asti spumante, Moscato d’Asti e Brachetto d’Acqui, tre dei più importanti vini aromatici a livello mondiale.

Come sempre, l’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino riempirà i calici con una ricca selezione di denominazioni DOC e DOCG piemontesi – tra cui l’Asti Docg “vino dell’anno 2026” per la Regione Piemonte e vini del progetto camerale Torino DOC.

Al bancone del bar, torna anche la mixologia tra gli aperitivi serali con la proposta “Asti Vibes”, il nuovo cocktail piemontese che unisce in un unico calice due eccellenze quali l’Asti spumante DOCG e il Vermouth di Torino IGP e idealmente i loro territori di provenienza, ovvero le Langhe Patrimonio Unesco e il capoluogo piemontese.

Qualche numero di sintesi? Saranno in totale più di 30 i Maestri del Gusto di Torino e provincia coinvolti (in presenza o con i propri prodotti), 40 le DOC e le DOCG piemontesi, oltre 30 le realtà tra Associazioni di categoria, associazioni di produttori e gruppi di settore, 6 Distretti del cibo del Piemonte e 16 Consorzi di Tutela dei prodotti di qualità certificata, per un totale di oltre 50 degustazioni.

MOSTRA FONDAZIONE FILAMUSEUM

Casa Gusto – Archivio di Stato

Dal 13 al 22 novembre

Orari: ore 11.30/20.30

Ingresso libero

FILA celebra il proprio legame con il mondo del tennis in una mostra che rende omaggio a uno degli sport che più hanno contribuito a definire l’identità del marchio, ripercorrendo una storia in cui innovazione, ricerca stilistica e grandi protagonisti si intrecciano da oltre cinquant’anni. Attraverso una selezione di capi d’archivio, la mostra accompagna il pubblico alla scoperta dell’evoluzione dell’abbigliamento FILA, dagli esordi nel tennis fino alle interpretazioni più recenti. Un racconto che restituisce il valore di un’estetica capace di superare i confini del campo da gioco, affermandosi come espressione distintiva della cultura sportiva e dello stile contemporaneo. Il percorso sarà arricchito da un allestimento fotografico immersivo e da QR code interattivi, che permetteranno di approfondire le storie e le biografie di campioni e campionesse che hanno segnato diverse generazioni. Una speciale videoproiezione ripercorrerà inoltre i momenti più significativi della storia del marchio. La mostra si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’heritage FILA e si pone in continuità con il FILA Brand Experience Center, il museo immersivo aperto al pubblico nel novembre 2025 all’interno di un ex stabilimento produttivo del marchio, nel cuore di Biella.

TENNIS TAKES OVER NIGHT & DAY

Sabato 21 e domenica 22 novembre

Location varie

Prenotazione della attività di domenica 22 a partire dal 4 novembre su turismotorino.org e www.visitpiemonte.com

Il tennis esce dai campi e attraversa Torino, incontrando la musica, la fotografia, l’arte contemporanea e nuove forme di partecipazione. In occasione delle Nitto ATP Finals 2026, è in programma un calendario di appuntamenti che coinvolgono luoghi e pubblici diversi, dalla sera di sabato 21 alla mattina di domenica 22 novembre, con l’obiettivo di mettere in relazione lo sport con la vita culturale e sociale della città. Il filo conduttore è un tennis che non resta confinato alla dimensione agonistica, ma diventa occasione per esplorare la città e incontrare altre forme di espressione.

Il Mio Djporta la musica sul tram, trasformandolo in un club itinerante. Il progetto di Consiste Entertainment e GTT prevede corse musicali in partenza da piazza Vittorio con la direzione artistica e la selezione musicale di Samuel Romano che parteciperà insieme a diversi dj nazionali. La musica raggiunge anche i Murazzi, dove una corsa di cinque chilometri organizzata da Endorphin Athletics Club collegherà il Castello del Valentino al Capodoglio, con un dj set al termine della run, e Largo Saluzzo con un flash mob musicale, organizzato in collaborazione con SchoolVision, la più grande competizione musicale tra scuole superiori d’Italia, nata a Torino e dedicata ai talenti delle nuove generazioni.

La Notte del Tennis coinvolge i principali luoghi della cultura cittadina. AlMuseo Regionale di Scienze Naturali, aperto e visitabile fino a mezzanotte, il pubblico può assistere alla proiezione della semifinale delle Nitto ATP Finals. In contemporanea, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia propone un percorso tra sport e immagine con la proiezione di The Perfect Match, il fashion film diretto da Ivan Cazzola e realizzato da Studio Comodo64 per IED Torino. Girato al Circolo della Stampa Sporting, luogo di allenamento dei campioni delle Nitto ATP Finals, il film trasforma campi, spogliatoi e corridoi in una passerella per le collezioni dei giovani designer emergenti neodiplomati in Fashion Design. L’evento a CAMERA, curato da Club Silencio, comprende inoltre la visita alla mostra Letizia Battaglia. L’opera 1970–2020e la trasmissione della semifinale del torneo.Al Museo della Radio e della Televisione Rai, invece, visite guidate accompagnano l’apertura straordinaria serale. In programma anche una postazione di realtà virtuale Match Point Tennis, con la possibilità di provare brevi partite di tennis con visore e racchetta, e un quiz dedicato alla storia e ai protagonisti delle Nitto ATP Finals.

La mattina successiva, l’arte e lo scambio propongono un approccio partecipativo, pensato per coinvolgere le nuove generazioni e avvicinarle al tema della sostenibilità. Con Paratissima Kids, il tennis diventa uno spunto per lavorare con forme, colori e materiali di riciclo: i più piccoli potranno dedicarsi liberamente al gioco e al disegno, mentre per i bambini dai 6 ai 13 anni è previsto un laboratorio artistico guidato.Accanto alle attività creative, SwappartyTo propone un’edizione speciale dedicata a bambini, sport e sostenibilità, invitando a scambiare attrezzature, accessori e oggetti legati alla pratica sportiva per favorirne il riutilizzo e ridurre gli sprechi. Completa il programma il tram dei bambini con Simona Randazzo, artista e performer che unisce nella propria ricerca teatro fisico, arti visive e teatro di figura e la musica dell’Orchestra Suzuki, espressione dell’Accademia Suzuki Talent Center di Torino che quest’anno celebra i 50 anni del Metodo Suzuki in Italia.

ESCURSIONI E ITINERARI ALLA SCOPERTA DI TORINO E DEL TERRITORIO

Dal 14 al 22 novembre

Prenotazioni su turismotorino.org e www.visitpiemonte.com

Un ricco programma di escursioni e visite guidate offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire Torino e il suo territorio attraverso esperienze che intrecciano cultura, storia, artigianato, enogastronomia e tradizioni locali.

Dalle passeggiate tra le botteghe storiche, i caffè e i mercati cittadini agli itinerari in e-bike, dalle visite dedicate all’arte e alla fotografia alle esperienze alla scoperta delle eccellenze produttive, il programma, realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria locali, propone 31 appuntamenti per raccontare le molteplici identità della destinazione.

Le escursioni si estenderanno anche oltre i confini cittadini, valorizzando luoghi e patrimoni del territorio: dalla Valle di Susa, con la Sacra di San Michele e l’Abbazia di Novalesa, al Canavese, tra Ivrea, il Castello di Masino e i vini dell’Erbaluce; dalle miniere della Val Germanasca alle tradizioni di Pinerolo e delle Valli di Lanzo.

Un’occasione per trasformare la visita in un’esperienza autentica, favorendo l’incontro con le realtà locali e promuovendo un patrimonio diffuso fatto di luoghi, persone, saperi e sapori. Un programma che arricchisce l’offerta di attività e contribuisce a valorizzare Torino e il Piemonte come destinazioni da vivere e scoprire.

Le visite guidate prevedono un contributo simbolico di 5 euro, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette. Prenotazione obbligatoria, a partire da mercoledì 4 novembre, sui siti turismotorino.org e www.visitpiemonte.com

FAN VILLAGE – PUNTO INFORMATIVO TURISTICO

Piazzale Grande Torino e piazza d’Armi

Dal 14 al 22 novembre, dalle ore 9.30

Inaugurazione sabato 14 novembre ore 11, con ingresso gratuito

Un’ampia area al coperto che offrirà ai fan un’esperienza immersiva e coinvolgente tra sport, intrattenimento e gastronomia. Il Fan Village delle Nitto ATP Finals è la naturale estensione dello spettacolo messo in scena all’interno dell’Inalpi Arena. È accoglienza, relax e divertimento. Uno spazio che ogni anno si rinnova.

All’interno del Fan Village, Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di commercio daranno vita a unostand congiunto, cuore pulsante dell’accoglienza e della promozione del territorio. Lo spazio ospiterà il punto informativo turistico di Turismo Torino e Provincia, Visit Piemonte e delle altre ATL piemontesi, dove i visitatori potranno scoprire le iniziative e la ricca offerta turistica regionale.

Ad animare lo stand, un gioco ispirato al Memory, pensato per far conoscere in modo ludico e coinvolgente i prodotti e le eccellenze del Piemonte, con la distribuzione di gadget brandizzati. A completare l’esperienza, un LED wall che racconterà il territorio attraverso video dedicati alle sue destinazioni, ai paesaggi e alle principali attrattive turistiche.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE “Il SET PERFETTO”

Curata dall’agenzia Be Brand, la campagna Il Set perfetto unisce le emozioni delle Nitto ATP Finals a quelle che solo Torino e il Piemonte sanno suscitare, facendo del grande tennis un’opportunità per raccontare e valorizzare il territorio al pubblico internazionale. Un’occasione per trasformare la partecipazione a un grande evento sportivo in un’esperienza più ampia, tra cultura, paesaggio, enogastronomia e ospitalità.

Durante le Nitto ATP Finals il campo da gioco è solo l’inizio: c’è tutto un set meraviglioso da scoprire. La nuova campagna racconta sinteticamente tutto questo portando in primo piano e rendendo protagonisti, senza ridurli a semplice sfondo da cartolina, Torino e il Piemonte.

Il titolo della campagna gioca sulla duplice accezione del termine Set perfetto. Per i giocatori, è quello in cui tutto deve funzionare alla perfezione: precisione, ritmo, equilibrio, potenza, controllo, tenuta mentale; nel linguaggio comune, così come in quello cinematografico e fotografico, è invece lo scenario, l’insieme degli elementi che compongono un’esperienza dal forte impatto visivo. Esattamente ciò che Torino e il Piemonte offrono ai visitatori: uno scenario indimenticabile fatto di eleganza, storia, arte, natura, cibo e tradizioni.

Il concept visivo della campagna è immediato e riconoscibile: attraverso l’ovale della racchetta vengono inquadrati alcuni dei luoghi più iconici della città e della regione. La racchetta diventa così una cornice e un obiettivo attraverso cui guardare Torino e il Piemonte, ma soprattutto il simbolo del legame tra il grande tennis e le eccellenze del territorio.

CAMPAGNA SOCIAL “IL SET PERFETTO”

Tra fine ottobre e inizio novembre prende il via la campagna social che racconta Torino e il Piemonte attraverso un itinerario, pensato per offrire a visitatori e agli appassionati di tennis un percorso autentico e facilmente replicabile durante la loro permanenza a Torino durante le Nitto ATP Finals. Protagonista del racconto sarà la local storyteller Federica, conosciuta sui social come Food Fede, che accompagnerà due ospiti speciali alla scoperta dei luoghi iconici della città e del territorio regionale, delle peculiarità storiche e delle eccellenze gastronomiche, dispensando consigli e curiosità da vera torinese doc. Gli ospiti saranno Lisa Offside, volto noto di Sky, ed Edoardo Papa, atleta delle Fiamme Oro e campione di surf, diventato popolare grazie alla partecipazione al programma Physical: Italia su Netflix.

Videomapping“TORINO, A CHAMPION’S STORY”

Musei Reali di Torino, piazzetta Reale

Inaugurazione 13 novembre ore 17.15

Dal 13 al 22 novembre, dalle 19 alle 22 (ad esclusione del 16 novembre)

Sulla facciata di Palazzo Reale verranno proiettate le immagini più significative delle edizioni torinesi delle Nitto ATP Finals e quelle degli otto finalisti che, per tutta la durata del torneo, si alterneranno in uno spettacolare videomapping con giochi di luce sorprendenti. In collaborazione con i Musei Reali di Torino e il supporto di FITP.

Videomapping “GAME-SET-LIGHT”

Piazza San Carlo

Dal 13 al 22novembre, ultima proiezione ore 23.30

A partire dal 13 novembre, giorno del Blue Carpet, piazza San Carlo si animerà con uno spettacolo di luci e videomapping dedicato alle Nitto ATP Finals. A cura di FITP.

LUCE D’ARTISTA “BOUNCING THE BALL”

Piazza d’Armi

L’installazione luminosa di Riccardo Previdi Bouncing the ball, grande novità dell’edizione 2025 delle Luce d’Artista, rappresenta l’azione del rimbalzo e la deformazione di una pallina nell’istante dell’impatto, con il gesto tecnico che diventa forma essenziale e congelamento luminoso del tempo. Realizzata con il supporto di Nitto ATP Finals, l’opera durante questa edizione è posizionata in piazza d’Armi e si riflette sullo specchio d’acqua di fronte al piazzale Grande Torino, tra l’Inalpi Arena e il Fan Village.

MOLE, PONTI, PALAZZI ILLUMINATI CON I COLORI NITTO ATP FINALS

Nelle giornate del torneo la Mole Antonelliana, Palazzo Civico e i ponti sul Po saranno illuminati con i colori delle Nitto ATP Finals, come omaggio al torneo e ai campioni che si contenderanno il trofeo all’Inalpi Arena.

TENNIS IN CITTÀ

Dal 5 giugno al 31 ottobre

Il percorso di “Tennis in Città” si chiude sabato 31 ottobre in piazza Palazzo di Città, di fronte a Palazzo Civico. La manifestazione ha portato anche quest’anno l’entusiasmo e l’energia delle Nitto ATP Finals nelle piazze e nei parchi simbolo della città. L’assoluta novità dell’edizione 2026 è stata l’inaugurazione della rassegna in provincia di Torino, a Venaria Reale (5/7 giugno), oltre alle tappe a Fossano (18/20 settembre) e ad Asti (9/11 ottobre), che hanno rafforzato il legame tra l’intero territorio regionale e il grande torneo internazionale. Per le tappe torinesi, la rassegna è partita nel Parco del Valentino (11/13 settembre) per poi spostarsi al Parco Ruffini (25/27 settembre), al Parco Peccei (2/4 ottobre), in via Roma (16/18 ottobre) e, infine, nel piazzale Piemonte di fronte al Grattacielo della Regione (23/25 ottobre). A ogni tappa sono stati allestiti campi da minitennis e tavoli da tennistavolo, per la pratica dell’attività sportiva sotto la supervisione degli insegnanti dell’Istituto Superiore di Formazione della FITP.

Mostra ROAD TO TORINO

Via Po, tratto compreso tra piazza Castello e via Rossini

Dal 2 al 22 novembre

Sotto i portici di via Po è allestita la mostra fotografica che presenta i campioni che si sfideranno a Torino per conquistare la vittoria finale e incidere il loro nome sul prestigioso trofeo delle Nitto ATP Finals. Un racconto visivo che crea un legame diretto tra la città e i suoi nuovi campioni. A cura di FITP.

Mostra BEST OF TORINO

Piazza San Carlo

Dal 2 al 22 novembre

Il “salotto di Torino” ospiterà una mostra con le foto più belle delle cinque edizioni torinesi delle Nitto ATP Finals. I risultati più sorprendenti, le storie memorabili, un viaggio nel tempo impresso negli scatti dei fotografi dell’evento che ha portato il grande tennis internazionale a Torino. Mostra a cura di FITP.

Mostra COURTS OF CHAMPIONS

Piazza Palazzo di Città

Dal 2al 22 novembre

Un racconto per immagini della storia delle Nitto ATP Finals, con le foto dei campioni che hanno sollevato l’iconico trofeo dal 1970 al 2025. Un omaggio alle leggende del tennis, arricchito da aneddoti, curiosità e dettagli per celebrare atleti che hanno segnato un’epoca. Mostra a cura di FITP.

NITTO ATP FINALS – GRAND OPENING SHOW

Inalpi Arena – corso Sebastopoli 123

Giovedì12 novembre, ore 21.00

Biglietti suwww.ticketone.it

Dopo il successo del 2025 torna il Grand Opening Show, la serata di musica e intrattenimento che inaugura le attività sul campo dell’Inalpi Arena. Protagonista della serata saràAchille Lauro, una delle stelle della musica italiana, che porterà il suo stile inconfondibile su un palco a 360 gradi.

THE FINAL SET CLOSING PARTY

OGR Torino, sala Fucine– corso Castelfidardo22

Domenica 22 novembre, ore 18

Biglietti su thefinalset.it

Nella giornata conclusiva delle Nitto ATP Finals, OGR Torino e Movement Entertainment celebrano per il quarto anno consecutivo il grande sport con un appuntamento che unisce la scena internazionale del tennis alla musica elettronica e all’arte contemporanea. Dalle ore 18 il pubblico potrà assistere alla finale del torneo su maxischermo nella Sala Fucine. A seguire, dalle ore 21 circa, spazio alla musica con Døn Manuelito, DJ e producer già noto come Hell Raton, l’affermato duo torinese YOUniverse e Groovycat, talento emergente della scena cittadina. Il biglietto consentirà inoltre di visitare le mostre The Quantum Effect e Mind Your Brain!, oltre alla videoinstallazione Inversions di Samson Young, inserita nel programma di Luci d’Artista. Un’iniziativa che intreccia sport, musica e arte per celebrare la conclusione del torneo nella città di Torino.

The Final Set Closing Party è un evento organizzato da Movement Entertainment e OGR Torino, in collaborazione con ATP e FITP, in partnership con Turismo Torino e Provincia, con il contributo della Camera di commercio di Torino e con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino.

RACCHETTE IN CLASSE festa conclusiva

Palasport Gianni Asti, viale Burdin10

Venerdì 13novembre, dalle ore 8 alle 17

Oltre 4mila ragazzi parteciperanno alla festa conclusiva di Racchette in classe, il percorso didattico e sportivo che ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Tennis e Padel e la Federazione Italiana Tennistavolo, con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e il patrocinio dalla Città di Torino.

POLITO SPORT WEEK

11 e 18 novembre

11 novembre ore 20.30 – Aula Magna corso Duca degli Abruzzi, 24

Proiezione film “Oltre i venti del Sud” – ingresso libero

La proiezione apre il palinsesto della seconda edizione di “PoliTo Cinema – Storie che fanno ricerca”, in programma da novembre 2026 a giugno 2027: otto film in otto mesi per raccontare scienza, tecnologia e società attraverso la forza delle immagini. Film lontani per geografia, stile e linguaggio, ma vicini ai temi su cui lavorano ogni giorno i Dipartimenti del Politecnico di Torino, chiamati a coinvolgere docenti, ricercatrici, ricercatori, esperte ed esperti per accompagnare il pubblico, serata dopo serata, nell’introduzione ai film e alle questioni che sollevano.

18 novembre ore 10 – Energy Center Torino

Lancio di SporTech@PoliTO – ingresso su invito

L’incontro rivolto alla comunità accademica rappresenta il lancio di un’iniziativa trasversale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico che integra competenze interdisciplinari, infrastrutture e relazioni per generare nuove capacità di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e produrre impatto nello sport. L’obiettivo è sviluppare un ecosistema di ricerca in grado di rispondere alle sfide del settore sportivo con ricadute su prestazione, materiali avanzati, benessere degli atleti, infrastrutture sportive, sostenibilità, organizzazione e impatto sociale a beneficio di persone, comunità e territorio.

AGEVOLAZIONI MUSEI E TEATRI PER GLI SPETTATORI

Anche per questa edizione, ipossessori dei biglietti delle partite delle Nitto ATP Finals potranno usufruire, nel periodo di svolgimento del torneo, di tantissime agevolazioni per l’ingresso nei musei o per assistere a spettacoli musicali o teatrali nei teatri aderenti. Presentando il biglietto, è previsto l’ingresso gratuito al Museo Pietro Micca, al Museo della Radio e della Televisione RAI (sabato 21 novembre dalle ore 19 alle 24) e al Museo d’Arte Urbana di Torino con l’installazione concerto “L’antro dell’eterno ritorno del diverso” di Alberto Ezzu (venerdì 20 novembre ore 19). Tariffa speciale 2×1 al Museo Egizio. Biglietto ridotto alle collezioni e alle mostre dei musei civici della Fondazione Torino Musei (Palazzo Madama, GAM e MAO, con apertura prolungata di quest’ultimo giovedì fino alle ore 20) e nei seguenti musei: Musei Reali, Museo Nazionale della Montagna, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano (con apertura straordinaria del Parlamento Subalpino il 21 novembre, dalle ore 10 alle 19, con ultimo ingresso ore 18), Reggia di Venaria (biglietto “Tutto in una Reggia”), Castello di Rivoli, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Pinacoteca Agnelli e Pista 500, Fondazione Merz, Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, Camera-Centro italiano per la Fotografia, Museo Nazionale dell’Automobile, Centro Storico Fiat e alle mostre in corso alle OGR Torino il 22 novembre, con il biglietto di “The Final Set Closing Party”.

E, inoltre, agevolazioni e riduzioni per gli spettacoli dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI (“Concerto n.4 della Stagione Sinfonica 2026/2027” del 12 e 13 novembre, “Le ultime tre sinfonie di Mozart” del 19 novembre), Unione Musicale (spettacolo al Conservatorio Giuseppe Verdi del 18 novembre “Patricia Kopatchinskaja violino, Fazil Say pianoforte”), Fondazione Teatro Regio (le quattro opere del “Festival Verismo” dal 14 al 22 novembre e le visite guidate straordinarie al teatro, nei giorni 14-16-17-19-20 e 21 novembre alle ore 15.30), Fondazione Teatro Stabile Torino (spettacolo “Incendi” al Teatro Carignano dal 17 al 19 novembre, spettacoli “Lettere a Bernini” e “Amleto Take Away” al Teatro Gobetti dal 17 al 19 novembre, spettacolo “I figli della Frettolosa” al Teatro Gobetti dal 20 al 22 novembre), Fondazione TPE (“Guerra Civile” al Teatro Astra dal’18 al 29 novembre), Teatro Colosseo (“Monet, una vita a colori di Marco Goldin” del 14 novembre e concerto di Vinicio Capossela del 23 novembre), Teatro Alfieri (“Queen at the Opera” dal 20 al 22 novembre) e Lingotto Musica (recital di Lucas Debargue del 20 novembre nella Sala 500 del Centro Congressi Lingotto).

LINEE GTT POTENZIATE E GRATUITE PER GLI SPETTATORI

Durante le Nitto ATP Finals GTT ha previsto un piano straordinario di mobilità.

In collaborazione con l’Agenzia della Mobilità Piemontese e la Città di Torino, è stato definito un servizio potenziato per facilitare l’accesso all’evento e offrire un’alternativa ecologica e sicura per gli spostamenti.

Le linee 4 e 10 saranno potenziate con frequenze intensificate nelle fasce serali e corse aggiuntive per agevolare l’arrivo e il deflusso del pubblico dall’Inalpi Arena. Questi collegamenti, che servono gli assi principali della città, garantiscono il raccordo diretto con le stazioni ferroviarie di Porta Nuova, Porta Susa, rendendo più semplice raggiungere l’impianto con il trasporto pubblico. La metropolitana, connessa alle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa, sarà attiva tutti i giorni e, in occasione del Grand Opening del 12 novembre, prolungherà l’orario di esercizio fino all’1.

Grazie all’accordo tra GTT e Federazione Italiana Tennis e Padel, per un modello di mobilità integrata e sostenibile durante i grandi eventi, gli spettatori delle Nitto ATP Finals potranno viaggiare gratuitamente sulle linee 4 e 10 nel giorno indicato sul biglietto. Anche lo staff dell’organizzazione potrà utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici nel periodo dell’evento.

Per chi sceglie di raggiungere l’evento in auto sarà disponibile un’area di sosta a pagamento in corso Galileo Ferraris, tra piazzale Costantino il Grande e corso Sebastopoli, al costo giornaliero di 10 euro, in linea con tariffe analoghe per eventi sportivi. Il pagamento della sosta può essere effettuato tramite parcometri o utilizzando l’app GTT – SostAPP.

Tutte le informazioni dettagliate sui servizi potenziati e sui percorsi sono disponibili sul sito ufficiale GTT. Per pianificare al meglio gli spostamenti, è possibile inoltre consultare i canali di infomobilità, tra cui GTT Telegram, Moovit e MaTo.

SITI WEB E CANALI SOCIAL

Tutte le informazioni sugli eventi e gli appuntamenti in programma durante le Nitto ATP Finals, il palinsesto di Casa Tennis, Casa Gusto e il programma di visite guidate sono disponibili e in continuo aggiornamento nella speciale sezione dedicata dei siti di Turismo Torino e Provincia e di Visit Piemonte.

Per realizzare un racconto corale della città e della regione i canali social di Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte (Facebook, Instagram e TikTok) inviteranno i visitatori a condividere le esperienze con gli hashtag #torinoduepunti #torinotheplacetobe #piemonteis e i tag @turismotorino e @visit_piemonte

TorinoClick Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE