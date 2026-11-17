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Influencer nel mirino dell’UE: stretta sulla pubblicità ingannevole

Dalla nascita dell’influencer marketing alla sua regolamentazione: l’evoluzione di un settore nuovamente sotto la lente delle istituzioni europee. Con il Digital Fairness Act, l’UE alza il livello di attenzione sulla pubblicità ingannevole e sulle sponsorizzazioni nascoste, annunciando una nuova stretta sul mondo social.

di Alice Agostini - 17 Novembre 2026

Dopo il boom iniziale e una successiva fase di assestamento, l’influencer marketing ha raggiunto una nuova maturità, affermandosi come un settore consolidato della comunicazione digitale, capace di muovere importanti investimenti e influenzare le abitudini di consumo. Un’evoluzione che ha attirato l’attenzione delle istituzioni nazionali e internazionali, sempre più impegnate a regolamentare il settore per garantire trasparenza e tutela dei consumatori.

Le Tappe legislative fondamentali

In Italia, uno dei primi passi risale al 2016, con l’introduzione della Digital Chart dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), pensata per rendere riconoscibili le comunicazioni commerciali online. Nel 2017 arriva il primo intervento dell’Antitrust, che richiama influencer e aziende alla necessità di dichiarare la natura promozionale dei contenuti pubblicati sui social.

Il percorso prosegue nel 2024, quando l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) approva le prime linee guida dedicate agli influencer, seguite, nel luglio 2025, dall’adozione definitiva di un Codice di condotta specifico per il settore.

Un processo di regolamentazione che oggi supera i confini nazionali. L’11 novembre 2026, infatti, la Commissione europea ha presentato il Digital Fairness Act, una nuova proposta legislativa che punta a rafforzare la tutela dei consumatori nel mercato digitale, intervenendo anche sulle pratiche commerciali degli influencer e sulle sponsorizzazioni non dichiarate.

Influencer e pubblicità nascosta: cosa cambia davvero?

Ma cosa prevede concretamente la proposta europea? Il principio è semplice: ogni contenuto pubblicitario deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Non basterà presentare un prodotto come un consiglio spontaneo quando, dietro quella comunicazione, esiste un accordo commerciale.

Dalle collaborazioni retribuite ai prodotti ricevuti gratuitamente, fino ai codici sconto e ai soggiorni offerti dalle strutture ricettive, la trasparenza rappresenta già oggi un obbligo per chi svolge attività promozionale sui social. Dicitura ADV, Pubblicità o altre indicazioni appropriate devono rendere immediatamente evidente la natura del rapporto con il marchio.

E chi rientra nella definizione di influencer? In Italia, AGCOM individua una specifica categoria di influencer rilevanti: coloro che raggiungono almeno 500mila follower oppure un milione di visualizzazioni medie mensili su una piattaforma. Una soglia che comporta ulteriori obblighi, ma che non esonera i creator più piccoli dal rispetto delle norme sulla pubblicità.

La proposta europea non introduce invece un numero minimo di follower per l’applicazione delle disposizioni sull’influencer marketing. L’attenzione si concentra sulla natura commerciale delle comunicazioni, con particolare riguardo alla tutela dei minori e alla responsabilità delle aziende. Non saranno infatti soltanto i creator a dover garantire la trasparenza: anche brand e agenzie dovranno assicurarsi che le campagne promozionali rispettino le disposizioni previste.

Pubblicità ingannevole, quanto costa violare le regole?

Il Digital Fairness Act propone anche un rafforzamento del sistema sanzionatorio. Nei casi di competenza della Commissione europea, le multe potrebbero raggiungere il 6% del fatturato mondiale annuo dell’impresa responsabile della violazione.

E in Italia non mancano i precedenti. Nel giugno 2025 l’Antitrust ha annunciato sanzioni per complessivi 65mila euro nei confronti di due influencer, per pratiche commerciali scorrette legate alla promozione online di opportunità di guadagno.

L’Autorità ha contestato, tra le altre condotte, la mancata riconoscibilità di alcune comunicazioni pubblicitarie e l’utilizzo di elementi promozionali potenzialmente fuorvianti.

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