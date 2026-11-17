Attualità

Gioco illegale: perché è un gigante invincibile?

Nella ragnatela oltre 15 milioni di italiani

di Dave Hill Cirio - 17 Novembre 2026

In Italia il gioco d’azzardo illegale è un gigante inarrestabile e invincibile, capace di muovere un mercato sommerso di circa 20 miliardi di euro all’anno. Di fronte a questa piovra tecnologica, lo Stato è come uno spettatore esterno. O, peggio, un regolatore imbrigliato in un profondo conflitto d’interessi.

Gioco illegale: come funziona?

Le strategie di questo gigante, attraverso quattro direttrici fondamentali integrati nel flusso dell’offerta clandestina. La prima, l’invasività digitale con l’aggiramento sistematico dei controlli. Reti che contano fino a 45 domini riconducibili a un unico marchio intercettano milioni di ricerche web e distribuiscono applicazioni dirette. Ed eludono le inibizioni dell’autorità, che nel solo 2025 ha oscurato 1.038 siti illeciti.

La seconda, l’illusione dell’anonimato finanziario garantita dalle criptovalute e dalla mancata verifica dell’identità all’iscrizione. La questione nasconde una trappola predatoria, le irregolarità emergono comunque quando l’utente tenta di incassare le vincite e subisce il blocco arbitrario dell’account. Così rimane privo delle tutele previste dal Registro Unico degli Autoesclusi.

La terza: il settore è minato da pesanti infiltrazioni della criminalità organizzata. I clan sfruttano il circuito clandestino per il riciclaggio di proventi illeciti e dell’usura arrivando a inquinare persino lo sport professionistico.

L’ultima, l’ambiguità del ruolo statale. L’Erario incassa 11,47 miliardi di euro dal gioco legale. E destina appena 32,2 milioni di euro (meno dello 0,3%) alla prevenzione e cura dei disturbi da gioco d’azzardo. Così la massiccia offerta pubblica finisce per normalizzare la scommessa e fare da ponte verso i mercati illeciti.

Dentro la ragnatela

Vi cadono numeri imponenti di cittadini. I conti di gioco online attivi in Italia hanno raggiunto la cifra di 15,2 milioni. Nella sola fascia giovanile tra i 18 e i 24 anni si contano oltre 3,1 milioni di conti tra aperti e attivi. Il 34,7% dei quindicenni dichiara di aver già scommesso denaro almeno una volta nella vita.

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