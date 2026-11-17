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“Infantino va estromesso”, Sepp Blatter nelle elezioni Fifa

L'ex presidente non perdona il suo delfino: "Scorretto"

di Martino Tursi - 17 Novembre 2026

Zitti tutti, parla Sepp Blatter: “Dopo cinquant’anni alla Fifa non mi stupisce più niente”. L’ex presidente del governo mondiale del calcio, però, non nasconde una certa sorpresa nel leggere il nome di Philippe Diallo come sfidante, scelto dall’Uefa, al trono attualmente occupato da Gianni Infantino. “Non ho nulla contro la persona di Diallo, non metto in dubbio le sue qualità. Può rivolgersi direttamente all’Africa, il che rappresenta un vantaggio. Ma, di fronte alle sfide del calcio internazionale, ha il peso necessario per impedire la rielezione dell’attuale presidente?”.

Sepp Blatter e le elezioni Fifa

Per Sepp Blatter, Diallo è un “po’ volubile”. E questo perché, come ha spiegato a L’équipe, inizialmente l’attuale presidente della Federcalcio francese non sembrava così ostile al progetto di fare della Fifa una sorta di società commerciale. Ma tutto fa brodo se l’obiettivo è comune. Blatter non ha scordato il tradimento del suo (molto ex) delfino. E vorrebbe vederlo fuori dalla Fifa. Non domani, né oggi ma possibilmente già “ieri”.

“Infantino va estromesso”

“La sua candidatura deve essere bloccata”, ha ribadito Sepp Blatter. Che deplora il comportamento dello stesso Infantino. “Non ha rispettato gli statuti né le regole del gioco della Fifa. E, nel suo attuale tour in veste di presidente, non sta rispettando le condizioni basilari di una campagna elettorale. È inaccettabile”. Gianni Infantino, però, fa spallucce e prosegue allegramente la sua battaglia. Mai come stavolta rischia grosso. E mai come adesso ha tutti contro. L’Europa, ma pure l’Asia, intesa almeno come Giappone. L’Africa sarà l’ago della bilancia?

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