Cronaca

Allarme a scuola, la rivendicazione: “Di voi resteranno solo le ossa”

La farneticante lettera firmata dal sedicente Andropov, la minaccia agli istituti e alla premier Meloni

di Martino Tursi - 11 Novembre 2026

L’allarme bomba nelle scuole italiane è scattato a seguito di una mail spedita da un fantomatico Michail Andropov. Lo stesso che firmò gli allarmi sugli aerei di qualche giorno fa. Il testo della missiva è farneticante e teorizza addirittura “un genocidio” ai danni degli italiani. Le minacce, sopra le righe, hanno però messo in moto i protocolli di sicurezza. E in tutta Italia, da Roma e a raggiera in tutto il resto del Paese, sono già scattate le evacuazioni delle scolaresche e degli alunni.

La mail sull’allarme bomba nelle scuole

Il testo della lettera è a dir poco tetro. “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi”. Il sedicente Mikhail Andropov ha poi proseguito rivolgendosi a ogni scuola. “Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta”. Minacce a dir poco pesanti. E al limite dell’incredibile.

La firma e le minacce a Meloni

Il sedicente Andropov dice ancora che “inoltre abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”. Chissà. Poi prosegue affermando che “finiremo i sopravvissuti a coltellate”. La firma della mail che ha fatto scattare l’allarme nelle scuole è di Mikhail Andropov, sedicente leader del Vaylat di Misoginistan. Un riferimento all’Islam, in particolare a quello sciita. Ma Misoginistan è parola che parla da sé. E che restituisce la dimensione e i reali obiettivi di una minaccia: causare scompiglio e caos.

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