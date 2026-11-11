Cultura & Spettacolo

Il Mediterraneo diventa la chiave per ripensare il Mezzogiorno

di Vincenzo Viti - 11 Novembre 2026

“Sud chiama Sud” è la formula alchemica evocata a Matera da Pino Suriano e Fjodor Montemurro, eccellenti esponenti lucani della Dante Alighieri. E per un’ottima ragione.

La città dei Sassi e non solo

Raccontare la favola della Città dei Sassi nelle pagine, dal riconoscimento Unesco, da Capitale Europea della Cultura infine da Capitale Mediterranea. Col Mediterraneo assunto a fondale della “commedia umana”, straordinario scenario di guerra e di pace, di terra e di mare , di monoteismi e superstizioni, di sogni e di spietati realismi, nel quale si è specchiata l’avventura di un Paese, totalmente mediterraneo per natura e vocazione, parte organica di quel Sud globale dentro il quale ha agito e agisce il nostro Sud interiore posteriore e deteriore.

Ebbene, con “Sud chiama Sud” si è inteso segnalare l’urgenza di un ripensamento della modalità con cui trattiamo la “questione meridionale” riducendola a prassi rivendicativa (sudismo contro nordismo) piuttosto che declinare un meridionalismo in grado di pareggiare gradualmente le storiche differenze.

Il dibattito

Questo lo spartito sottostante ad un vivace dibattito che ha visto impegnati Rocco Buttiglione , intellettuale acuto , filosofo che fu prestato alla politica e poi restituito alla meditazione colta nella difficile stagione post democristiana. Con lui Ernesto Galli della Loggia, stimato editorialista, lettore critico inossidabile di un Mezzogiorno raccontato con inesorabile pessimismo della ragione. Recitazioni molto partecipate cui si sono aggiunte voci preziose.

Con il professor Ivetic si è discusso di civiltà e culture proprie del “continente mediterraneo” con le tensioni e le dinamiche che hanno agito sulla stratificazione e definizione della mediterraneità. Come categoria e dimensione chiamate a ispirare il mondo che cambia. E che per queste ragioni pretende che maturi nei popoli quella “consapevolezza storica” che sembra mancare.

Argomento cui Buttiglione ha replicato richiamando la condizione che la coscienza storica venga chiamata a giovarsi della forza costituente dell’umanesimo cristiano. Di singolare interesse, il canto poetico e le sonorità di Saba Anglana, artista affacciata sul “confine” da intendere non come limen ma come ponte, come nostalgia di connessione fra dolore e speranza.

Matera universale

Infine la chicca sulla Matera universale, fenomeno che trascende un territorio per farsi lingua universale, diffusa, multiversa. È stato il magistrale epilogo reso da un singolare “Indiana”, l’architetto Pietro Laureano che mise a frutto il primo dei miracoli della Legge che esattamente quarant’anni fa restituì a Matera poteri e responsabilità nel recupero conservativo dei Sassi e nella loro valorizzazione.

Un patrimonio sottratto alla “estetica della miseria” che sarebbe stato ascritto dall’Unesco a Patrimonio dell’Umanità. Un’avventura che è tornata nella affascinante lettura ricostruttiva di Laureano, uno dei protagonisti di quella grande Storia tuttora in corso d’opera.

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