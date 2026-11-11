Cultura & Spettacolo

La restanza delle star: quando il successo non sradica l’amore per le proprie origini

Arte, la mappa della propria identità

di Redazione - 11 Novembre 2026

di MIRKO GANCITANO

Potrebbero vivere ovunque, scegliere una villa a Beverly Hills, un attico a Manhattan o una tenuta immersa nella campagna inglese. Eppure, per alcuni personaggi noti, il vero privilegio non è trasferirsi in un luogo esclusivo, ma continuare ad abitare quello in cui tutto è cominciato. È un fenomeno che racconta qualcosa di più profondo della nostalgia: il bisogno di riconoscersi in un luogo.

Si pensi a Michael Bublé, che ha mantenuto la propria base a Burnaby, in Canada, dove è nato. Oppure a Helen Mirren, rimasta legata a Londra, e a Leonardo DiCaprio, che non ha mai reciso il rapporto con Los Angeles, dove è cresciuto e conserva la sua residenza principale. Anche Hugh Grant, pur cambiando quartiere, è rimasto nella sua Londra. Scelte che sembrano rispondere a un’esigenza identitaria.

In Italia, questo legame assume spesso una dimensione ancora più viscerale. Al Bano Carrisi ha fatto di Cellino San Marco, nel cuore del Salento, il proprio quartier generale. Non una semplice residenza, ma un luogo che coincide con la sua storia personale e familiare. A Palermo, Salvo Ficarra e Valentino Picone hanno conservato un rapporto profondo con la città che li ha formati, mantenendo lì anche una parte importante della loro attività artistica. E poi c’è Napoli, dove il legame con il territorio sembra quasi una dichiarazione d’appartenenza: da Massimo Ranieri a Gigi D’Alessio, passando per Alessandro Siani e Sal Da Vinci, il successo non ha cancellato il richiamo della città.

Ma perché restare, quando si potrebbe andare ovunque? La risposta non è soltanto affettiva. Antropologicamente, il luogo d’origine rappresenta una mappa della propria identità: custodisce linguaggi, gesti, odori, relazioni e codici di comportamento che non devono essere spiegati. È lo spazio in cui non si è una celebrità, ma semplicemente una persona. Dove il proprio nome non precede necessariamente la propria storia e dove esiste ancora qualcuno capace di ricordare chi si era prima della notorietà.

C’è anche una questione di appartenenza. La fama espone, separa e spesso sradica. Restare può diventare allora una forma di resistenza alla trasformazione totale di sé, un modo per non lasciare che il personaggio pubblico divori l’individuo. Le radici non sono una catena che impedisce di partire, ma un punto fermo da cui continuare a muoversi.

Forse è proprio qui il paradosso più interessante: quando si può comprare quasi tutto, il legame con ciò che non ha prezzo diventa ancora più prezioso. Perché il mondo può offrire indirizzi prestigiosi, ma nessun altro posto può restituire esattamente il senso di casa.

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