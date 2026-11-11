Politica

Se alle elezioni conterà tanto (o forse solo) il candidato premier

Altro che matematica dei cespugli, per il campo largo la partita è tutta in salita

di Alessandro Scipioni - 11 Novembre 2026

Circola l’idea che, senza Roberto Vannacci, la coalizione di governo rischi seriamente di perdere le prossime elezioni. Un timore più che fondato, che suggerisce una linea di condotta spietatamente pragmatica. Il rischio non vale la candela, e l’imperativo categorico è allargare il perimetro fino a costruire un campo il più possibile capiente.

Del resto, la storia insegna che la destra italiana paga a caro prezzo ogni sfilacciamento. Quando nel 1996 si ruppe con la Fiamma Tricolore, il prezzo fu salatissimo; così come avvenne nel 2006, quando le fatali divisioni e i particolarismi interni alla coalizione costarono la sconfitta per una manciata di voti. La regola d’oro della competizione maggioritaria è una sola, quella che bisogna stare tutti insieme, senza andare troppo per il sottile.

Eppure, fermarsi alla pura sommatoria dei numeri rischia di essere un esercizio miope. Il vero nodo politico, quello che nessuno sembra voler affrontare fino in fondo, risiede nell’architettura della legge elettorale e nella dinamica della competizione. Se la Corte Costituzionale non rimetterà mano all’impianto di legge, la partita non si risolverà con una semplice addizione di sigle da sommario.

Il cosiddetto Campo Largo viene spesso raccontato come un rullo compressore sol perché capace di sommare percentuali. Ma la realtà nuda e cruda è che il centrosinistra si scontra con un problema strutturale di credibilità della leadership. Perché per gli elettori la scelta che si profilerà nell’urna sarà cristallina: un’alternativa netta e personalizzata tra Giorgia Meloni, Elly Schlein o Giuseppe Conte. E se la figura di riferimento dovesse essere Elly Schlein, quel Campo Largo si troverebbe di fronte a un muro insormontabile. La debolezza intrinseca di una leadership che fatica a risultare attrattiva e credibile per la maggioranza profonda del Paese fa tutta la differenza del mondo.

Non è una questione di tifo ideologico, ma di realismo politico; piaccia o meno, Giorgia Meloni vanta oggi un’autorevolezza e una statura diversa, ed è su questa sproporzione percepita dal corpo elettorale che rischiano di infrangersi le geometrie della sinistra.

Uno scenario ben diverso si aprirebbe soltanto se la Consulta decidesse di smontare questo impianto, disinnescando la personalizzazione e riportando la sfida a una conta puramente proporzionale sulle liste. In quel caso, il Campo Largo potrebbe far valere una maggioranza differente, fondata sull’aritmetica dei partiti. Ma finché il sistema costringerà i cittadini a votare avendo in mente prima di tutto il volto di chi andrà al governo, la matematica dei cespugli dovrà cedere il passo al peso dei leader. E lì, la partita per la sinistra si fa drammaticamente in salita.

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