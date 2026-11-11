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Il film su Giulia Cecchettin primo al botteghino. “Se domani non torno” a tre anni dal femminicidio

di Angelica Luna - 11 Novembre 2026

Oggi, 11 novembre, sono trascorsi tre anni esatti dalla sera in cui Giulia Cecchettin fu uccisa. Un anniversario che non pretende cerimonie né frasi di circostanza, ma memoria viva e rispetto. E che obbliga a domandarsi che cosa, da allora, sia cambiato davvero.

È una domanda che in questi giorni si pone anche nelle sale cinematografiche. Ci sono film che si guardano sapendo già come finiscono, eppure si resta seduti al buio a sperare il contrario. Accade con “Se domani non torno”, il lungometraggio diretto da Paola Randi e liberamente ispirato a “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”, il libro che il padre, Gino Cecchettin, ha scritto con Marco Franzoso per Rizzoli.

La sceneggiatura è firmata dalla stessa regista con Lisa Nur Sultan. Il titolo riprende i versi dell’attivista peruviana Cristina Torres Cáceres, diventati un simbolo della mobilitazione contro la violenza sulle donne. Uscito il 5 novembre, il film è salito subito in vetta agli incassi.

La ricostruzione dei fatti

Secondo i dati Cinetel, nei primi quattro giorni ha raccolto 1.412.850 euro e 186.149 spettatori in 556 cinema, che diventano oltre 1,9 milioni di euro e circa 289 mila spettatori contando le anteprime. Una di queste, il 3 novembre, ha portato in sala oltre 70mila studenti di circa 500 scuole italiane. Sono statistiche che raccontano come una parte del Paese abbia scelto di sedersi davanti ad una ferita ancora aperta: quella della violenza di genere.

Resta da capire che cosa cambierà, concretamente, quando le luci si riaccenderanno e i cinema cambieranno programmazione. La vicenda da cui nasce il film non ha nulla di inventato, purtroppo. Giulia aveva ventidue anni, viveva a Vigonovo, studiava Ingegneria biomedica a Padova e stava per laurearsi.

La sera dell’11 novembre 2023 uscì con l’ex fidanzato, Filippo Turetta, e non fece ritorno. Per una settimana l’Italia la cercò con il fiato sospeso. Il 18 novembre il suo corpo fu ritrovato nei pressi del lago di Barcis. Turetta, arrestato in Germania, è stato condannato all’ergastolo in via definitiva. A Giulia la laurea è stata conferita alla memoria.

Il film e il cast

Il film sceglie di non mostrare mai chi l’ha uccisa. Guarda, invece, al vuoto che la violenza lascia dietro di sé: un cratere che non si colma perché, dopo, nulla torna com’era, e a chi resta tocca decidere come rinascere. Sullo schermo c’è Giulia, interpretata da Sabrina Martina, e c’è la sua famiglia: il padre Gino, a cui dà volto Filippo Timi, la sorella Elena (Tecla Bossi), il fratello Davide (Tommaso Allione).

Nel cast figurano anche Linda Caridi ed Elisabetta De Palo. E c’è una casa in cui mancano una voce, una presenza, una vita. Da qualunque prospettiva lo si osservi, da genitore, da figlio, da chi la violenza l’ha conosciuta o da semplice spettatore, il desiderio è identico: che quella sera vada diversamente.

Ma nelle storie di violenza la speranza, da sola, non salva nessuno: al massimo illude che il finale possa cambiare. Si può essere favorevoli o contrari all’idea di portare al cinema un dolore così recente. È un dubbio legittimo, e lo stesso Gino Cecchettin ha definito la scelta molto difficile. Ma fermarsi lì significa discutere della cornice e ignorare completamente il quadro.

Che la parola femminicidio piaccia o no, le donne continuano a morire per mano di chi dice di amarle, e anni di sensibilizzazione non sono ancora bastati a fermare questo fenomeno. Per una volta varrebbe la pena deporre i preconcetti e guardare le cose per ciò che sono. Proprio per questo indignano le battute e i commenti sprezzanti apparsi sui social, anche nelle ultime ore, attorno al film. Non sono leggerezza e nemmeno umorismo nero: sono l’ennesimo campanello d’allarme. Dove si ironizza su una ragazza uccisa, la violenza ha già trovato terreno fertile.

Dove si ignora la drammaticità di una storia, si smarrisce il senso stesso dell’umano. È un bene che il film entri nelle scuole, come sta già accadendo, ma l’educazione affettiva non si delega ad uno schermo, né soltanto agli insegnanti. Nasce prima, in famiglia: nel modo in cui ci si parla, si litiga, si accetta un rifiuto. È lì che un bambino impara che l’altro non gli appartiene, e che amare non significa possedere né controllare. E poi c’è chi oggi vive dentro la prigione della violenza: attenzioni morbose scambiate per amore, limitazioni sottili presentate come protezione che, un poco alla volta, allontanano dalle amicizie. Divieti che, se disattesi, diventano ricatto emotivo, violenza psicologica o botte.

Da lì nascono la paura e l’isolamento forzato. A queste persone va detto senza retorica che la gelosia che controlla il telefono, isola dagli amici, pretende “un ultimo incontro” non è amore. Si chiama violenza.

Darle il suo nome è il primo passo per uscirne. Il secondo è chiedere aiuto. “Se domani non torno” ci consegna, in fondo, una sola domanda: cosa stiamo facendo, concretamente per le vittime? La risposta dipende da ciò che resterà di queste sale piene. Il finale di Giulia Cecchettin, purtroppo, non possiamo cambiarlo. Quello di chi oggi vive nel terrore, sì.

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