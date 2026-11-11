Cronaca

Allarmi bomba annunciate per mail, studenti evacuati nelle scuole di Roma e di tutta Italia

di Priscilla Rucco - 11 Novembre 2026

Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre, una nuova ondata di mail con l’annuncio di ordigni nascosti negli edifici ha fatto scattare l’allarme bomba in numerose scuole di Roma e del resto d’Italia. Nella Capitale le minacce hanno raggiunto anche il quartiere Tuscolano, Bologna e Africano: tra gli istituti coinvolti figurano il comprensivo Giovanni Cagliero di largo Volumnia, il Petrarca di via Ceneda e la Rodari di via Norcia, la scuola Falcone e Borsellino e il Montessori. Alunni, insegnanti e personale sono stati fatti uscire e accompagnati in aree sicure, mentre le forze dell’ordine avviavano i controlli nei plessi. Attualmente l’esito delle verifiche non è ancora noto.

Da Bergamo a Rieti

La stessa scena si è ripetuta in altre regioni. A Bergamo, poco dopo le 10, la polizia ha chiuso al traffico via Europa e ha fatto evacuare l’istituto Natta per consentire le verifiche delle unità cinofile; prima delle 11 una parte degli studenti è potuta rientrare. A Rieti sono stati fatti uscire per precauzione gli studenti di alcune scuole del capoluogo, tra cui il Geometri e il Rosatelli. In provincia di Padova le segnalazioni sono arrivate al liceo Cornaro e alla media Todesco, in città, e ad alcuni istituti di Sant’Urbano, Piove di Sacco e Solesino, dove in qualche caso le lezioni sono state sospese. Anche a Roma numerose scuole sono state evacuate.

Il precedente del 2 novembre

Per la Cagliero e la Rodari si tratta della seconda emergenza in nove giorni. Lunedì 2 novembre una mail spedita in contemporanea a 271 istituti italiani, otto dei quali romani, aveva annunciato un sacchetto di esplosivo pronto a essere attivato a distanza. Il mittente si spacciava per il corpo delle Guardie della rivoluzione islamica. La dirigente scolastica, Anna Fucile, aveva disposto l’evacuazione di tutte le sedi e centinaia di bambini erano stati trasferiti nel vicino parco di Villa Lais. Artificieri e unità cinofile non avevano trovato nulla. Quel giorno erano scattate evacuazioni anche in Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Già il 19 ottobre decine di scuole avevano ricevuto minacce simili da un indirizzo che imitava quello del ministero dell’Istruzione saudita.

La pista del Viminale

Sugli episodi indaga la polizia postale e la questione è approdata al Viminale. Il modus operandi sarebbe lo stesso utilizzato per gli allarmi provenuti in ambito aereo. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha riunito il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica con i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence per esaminare l’ondata di attacchi informatici delle ultime settimane, che ha colpito anche gli aeroporti. Secondo il ministro, le minacce alle scuole sono partite da account violati di istituti stranieri, sui quali indagano anche le autorità dei Paesi coinvolti. Finora, ha sottolineato, tutti gli allarmi si sono rivelati infondati, e sono allo studio misure per rafforzare la protezione dei sistemi informatici.

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