Cultura & Spettacolo

Paola Tassone vince il Premio Donna d’Autore

di Nicola Santini - 11 Novembre 2026

Paola Tassone, direttrice artistica del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, ha ricevuto a Palazzo Montecitorio il Premio Donna d’Autore 2026, riconoscimento al suo impegno nella promozione del cinema sociale, dell’inclusione e dei giovani talenti.

Promossa e organizzata da Anna Silvia Angelini, presidente dell’Associazione Indipendente Donne Europee, la cerimonia è stata condotta dalla giornalista Vittoriana Abate e ha celebrato personalità distintesi nella cultura, nel sociale, nelle professioni, nello sport e nell’impegno civile.

Il premio valorizza un percorso fondato sulla convinzione che il cinema possa contribuire a cambiare lo sguardo sulla realtà, superando pregiudizi e offrendo spazio a storie spesso poco rappresentate. «Ricevere questo premio non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a dare voce a chi troppo spesso resta ai margini», ha dichiarato Tassone, ricordando come parlare di inclusione e diversità attraverso il linguaggio audiovisivo fosse, agli inizi, una scommessa.

Nato nel 2007, Tulipani di Seta Nera è cresciuto grazie alla visione condivisa con Diego Righini, oggi presidente del Festival, e all’associazione L’Università Cerca Lavoro, presieduta da Ilaria Battistelli.

Nel tempo, la manifestazione ha costruito un progetto rivolto ai giovani autori e a un pubblico sempre più ampio, sviluppando collaborazioni con realtà come Rai Cinema, Rai per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità. L’impegno prosegue attraverso iniziative dedicate al rispetto delle differenze, ai diritti e al dialogo.

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