Costume

“Cornuto è bello”: a Ruviano va in scena la festa più autoironica d’Italia

Tra corna di cartapesta, Pallagrello e castrato, il piccolo borgo dell'Alto Casertano celebra la 48ª edizione della sua festa simbolo

di Enzo Ricci - 11 Novembre 2026

Ci sono luoghi che trasformano una presa in giro in un marchio d’orgoglio. Ruviano, piccolo comune affacciato sulla valle del Volturno, lo fa da quasi mezzo secolo. Oggi, nel giorno di San Martino, il borgo casertano torna a vestirsi di corna per la 48ª edizione della celebre Festa dei Cornuti, probabilmente una delle manifestazioni popolari più originali e autoironiche d’Italia.

A partire dalle 19:30 le strade del paese saranno attraversate dal tradizionale corteo che, anno dopo anno, richiama curiosi, turisti e appassionati di folklore da tutta Italia e anche dall’estero. Gli organizzatori si attendono visitatori provenienti da Canada, Stati Uniti e Svizzera, a conferma di una notorietà che ha ampiamente superato i confini regionali. A guidare la sfilata sarà ancora una volta il sindaco Angelo Coppola che, secondo una tradizione ormai consolidata, assume simbolicamente il ruolo di “primo cornuto” della cittadina. Un titolo che altrove sarebbe motivo d’imbarazzo, ma che a Ruviano viene portato con fierezza e sorrisi.

Da uno scherzo tra amici a simbolo del territorio

Le origini della festa affondano nel 1978, quando un gruppo di amici decise di celebrare San Martino attorno a una tavola imbandita con castrato, vino novello e spirito goliardico. Al termine del pranzo, quasi per gioco, improvvisarono una sfilata notturna con corna e candele accese. L’idea piacque così tanto da trasformarsi, anno dopo anno, in una vera tradizione popolare. Nacque così l’Associazione Cornuti Ruviano, oggi presieduta da Paolo Nicolella, che insieme al Comune e alla Pro Loco Rajano cura l’organizzazione dell’evento. Quello che era nato come uno scherzo di paese è diventato uno degli appuntamenti folkloristici più riconoscibili della Campania.

Perché proprio San Martino?

Dietro la risata si nasconde una storia antica. Nel mondo contadino l’11 novembre coincideva con la conclusione dell’annata agricola e con le grandi fiere del bestiame. Bovini, capre e montoni dalle corna imponenti riempivano mercati e piazze del Mezzogiorno. Secondo la tradizione popolare, i mercanti restavano lontani da casa per giorni. Da qui nacque la leggenda scherzosa secondo cui alcuni mariti, tornando dai commerci, avrebbero potuto trovare spiacevoli sorprese domestiche. Un racconto ironico che nel tempo ha legato la figura del “cornuto” alla festività di San Martino. Ruviano ha scelto di fare qualcosa di più: prendere quel vecchio sfottò e svuotarlo della sua cattiveria, trasformandolo in un rito collettivo. Qui le corna non dividono ma uniscono. Sono un simbolo di appartenenza, quasi una tessera d’ingresso alla comunità.

Il corteo tra banda, musica e autoironia

Il momento più atteso resta la sfilata serale. Ad accompagnarla sarà, come da tradizione, la banda musicale di Benevento, presenza storica della manifestazione. Dietro le note marciano amministratori, soci dell’associazione e figuranti. Nessuna processione religiosa, nessuna rivendicazione identitaria. Solo una grande parata satirica dove il bersaglio della battuta, prima ancora degli altri, è sé stessi. In tempi dominati dall’indignazione permanente e dalla suscettibilità social, la Festa dei Cornuti conserva il tratto quasi rivoluzionario della capacità di ridere dei propri difetti senza prendersi troppo sul serio.

Il menu delle corna: castrato, fagioli e Pallagrello

A Ruviano la gastronomia non è un semplice contorno della festa. È parte integrante del racconto. Il protagonista assoluto rimane il castrato, omaggio diretto agli animali cornuti da cui prende forma l’immaginario della manifestazione. Accanto al piatto simbolo trovano spazio pasta e fagioli e altre specialità dell’entroterra casertano, espressione di una cucina rurale fatta di ingredienti semplici e sapori robusti. Nei calici, invece, domina il Pallagrello, storico vitigno autoctono del Medio Volturno. Un vino che negli ultimi decenni ha contribuito alla riscoperta enologica di questa parte della provincia di Caserta e che accompagna perfettamente l’atmosfera conviviale della serata.

Una festa che parla di comunità

Il segreto della longevità della Festa dei Cornuti non sta soltanto nell’originalità del nome. Sta nella sua capacità di raccontare un territorio attraverso il linguaggio semplice e universale dell’ironia. Dopo 48 edizioni, Ruviano continua a celebrare le proprie radici contadine senza trasformarle in una cartolina artificiale. La risata diventa memoria, il folklore diventa identità e le corna, almeno per una sera, smettono di essere un insulto per diventare il simbolo di una comunità che sa prendersi in giro e, proprio per questo, continua a riconoscersi unita attorno alla stessa festa.

Leggi tutte le news di Costume