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QUI BRUXELLES… – Daniele Bianchi, l’italiano che rende l’Europa utile. Anche nel carrello della spesa

di Alessandro Butticé - 11 Novembre 2026

Continuo il mio viaggio nelle foreste, italiana ed europea, che crescono silenziosamente, mentre troppi si concentrano soltanto sul fragore degli alberi che cadono. Dopo aver raccontato uomini dello Stato che onorano la Repubblica, voglio oggi dare voce a un altro italiano. Uno di quei funzionari europei che, lontano dai riflettori, contribuiscono con competenza e passione a rendere l’Europa concretamente utile ai cittadini.

Si chiama Daniele Bianchi. È consigliere giuridico della Commissione europea, ed uno dei più brillanti funzionari italiani del suo Servizio giuridico. Dottore in diritto pubblico, esperto di diritto alimentare, docente alle università di Tours e Paris I Panthéon-Sorbonne, membro di prestigiose accademie italiane e francesi, ha prestato servizio quale Ufficiale di complemento nella Guardia di Finanza ed è tra i soci fondatori della sezione Bruxelles-UE dell’ANFI.

Un curriculum importante, che Bianchi accompagna però con la semplicità e la modestia di chi si considera, prima di tutto, un consumatore alle prese, come milioni di cittadini europei, con il dilemma quotidiano della spesa.

L’occasione per parlarne è la nuova edizione del suo libro «In etichetta. Come riconoscere falsi prodotti naturali e autentici prodotti chimici!», pubblicato originariamente da Minerva e riproposto in una nuova veste editoriale, disponibile anche in altre lingue. Un’opera che trasforma un gesto apparentemente banale, leggere l’etichetta di un alimento, in un esercizio di cittadinanza consapevole.

Il 13 ottobre scorso Bianchi ha affrontato questi temi anche presso la prestigiosa Académie royale de Belgique, con una conferenza dedicata al volto nascosto delle etichette alimentari e alla protezione europea dei consumatori.

L’Europa che non fa notizia

«L’Europa è utile: non ce ne rendiamo conto e spesso lo dimentichiamo», scrive Bianchi nell’introduzione alla nuova edizione. Ed è una considerazione che condivido profondamente.

Come sanno i miei lettori, da Bruxelles, dove vivo da decenni, continuo a difendere le mie due Patrie, l’Italia e l’Europa. Talvolta persino da sé stesse: dagli italiani che sembrano compiacersi nel denigrare il proprio Paese e dalle istituzioni europee quando dimenticano le ragioni della loro esistenza.

Conosco bene i difetti non solo italiani, ma anche delle istituzioni europee. Alcune rigidità interpretative e anche qualche deriva burocratica che, al pari di quelle italiane, non ho mai rinunciato a denunciare. Ma conosco altrettanto bene la grande maggioranza di funzionari europei che lavorano con grande professionalità e dedizione, senza cercare visibilità, per dare attuazione ai valori e agli obiettivi dei Trattati, di cui tutti straparlano ma pochi conoscono.

Bianchi appartiene all’Europa nella quale io credo. Quella che non si limita ai sorrisi smaglianti dei grandi vertici – anche quando c’è ben poco di cui sorridere – e alle dichiarazioni tanto solenni quanto, a volte, vacue, ma entra nelle nostre case attraverso regole comuni sulla sicurezza alimentare, sugli ingredienti, sugli allergeni e sulle informazioni che devono accompagnare i prodotti.

Un’Europa che tutela il consumatore italiano come quello belga, francese o portoghese. Perché il mercato unico non è soltanto libertà di circolazione delle merci: è anche un patrimonio condiviso di diritti.

Un romanzo poliziesco al supermercato

Anche la nuova edizione del libro continua ad invitare a leggere le etichette come un romanzo giallo, cercando gli indizi nascosti dietro immagini seducenti, slogan pubblicitari e promesse di naturalezza.

Acqua aggiunta alla carne, aromi che evocano ingredienti assenti, alimenti ricostituiti, prodotti industriali presentati come tradizionali: sono alcuni degli esempi attraverso i quali Bianchi insegna a distinguere le informazioni autentiche dalle suggestioni del marketing.

Non tutte queste pratiche sono illecite. Ma il consumatore deve poter sapere cosa acquista.

L’autore non risparmia critiche neppure ai sistemi di etichettatura nutrizionale semplificata, dal Nutri-Score al Nutrinform Battery italiano, che considera insufficienti a rappresentare la qualità complessiva degli alimenti.

Opinioni sulle quali è legittimo discutere. Ma proprio questa indipendenza di giudizio, anche nei confronti di strumenti sostenuti in Europa e in Italia, testimonia la concezione della funzione pubblica Ue che pochi conoscono: servire le istituzioni con la dovuta indipendenza da governi e lobbies senza rinunciare allo spirito critico.

Ogni acquisto è anche un voto

«Il consumatore ha un potere enorme che sottostima: ogni acquisto è, in qualche modo, un voto», ricorda Bianchi. Ed è un’affermazione che riassume la filosofia del libro. La protezione dei consumatori non deve trasformarsi in paternalismo burocratico. Deve offrire conoscenze e strumenti per scegliere liberamente, premiando i produttori corretti e scoraggiando quelli meno trasparenti.

«Mangiare sano non può essere solo l’appannaggio di una classe sociale agiata», ricorda ancora l’autore. Un principio di equità che restituisce alla tutela alimentare una dimensione sociale e civile, oltre che sanitaria.

La foresta che cresce

Da vecchio dirigente della Commissione europea, oggi giornalista libero e indipendente, considero importante raccontare anche questa funzione pubblica, che non va di moda oggi raccontare. Quella di persone che mettono la propria preparazione al servizio della collettività, senza bisogno di incarichi altisonanti o esposizione mediatica. Lontano da sfrenate ambizioni personali, dalle quali neppure le istituzioni Ue sono immuni.

E anche Daniele Bianchi dimostra come un italiano al servizio dell’Ue possa onorare contemporaneamente il proprio Paese e l’Europa, contribuendo a migliorare la vita quotidiana di milioni di cittadini. Anche questa è una forma del patriottismo italiano-europeo che sostengo e nel quale mi riconosco: quello che rende fieri delle proprie radici nazionali e mette le proprie competenze al servizio di una comunità e patria più grande di quelle locali, regionali o nazionali.

Perché la foresta che cresce, e alla quale voglio pure dare voce in queste colonne, non è fatta soltanto di eroi, grandi personalità o imprese straordinarie. È fatta anche di funzionari competenti, appassionati e discreti, come Daniele Bianchi, che ricordano ogni giorno quale debba essere la vera missione delle istituzioni europee: servire i cittadini. Anche aiutandoli semplicemente a leggere un’etichetta sullo scaffale di un supermercato.

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