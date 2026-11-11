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Ebola, in Congo i contagi sono già 11mila

La variante Bundibugyo fa paura, la situazione nel Paese africano

di Maria Graziosi - 11 Novembre 2026

I contagi di Ebola in Congo hanno superato quota 11mila. Lo ha riferito il governo di Kinshasa secondo cui, allo stato attuale, le vittime sarebbero 5.387. La malattia, nella sua variante Bundibugyo, s’è diffusa in otto delle 26 province che compongono il territorio nazionale. Il contagio, però, non conosce confini. E la mappa dei focolai in Africa riferisce che il contagio è attivo non solo in Congo ma pure nei territori dei vicini Sud Sudan e Uganda mentre alcuni contagi hanno interessati anche cittadini di altri Paesi africani, come il Kenya.

Ebola in Congo continuano i contagi

Le autorità sanitarie in Congo e nei Paesi vicini sono alle prese con lo sforzo titanico di contenere il contagio da virus Ebola. Il primo caso, come riportato proprio dal Ministero della Salute pubblica, si sarebbe verificato ad aprile scorso e la prima vittima della nuova variante sarebbe stata un’infermiera nella zona di Rwampara, impiegata presso un centro medico evangelico. I sintomi sarebbero stati quelli classici della malattia ma si teme che il focolaio abbia iniziato a far contagi già da prima.

La variante che fa paura

La variante Bundibugyo si chiama così perché fu scoperta per la prima volta nel distretto ugandese che ha dato il nome al virus. Il tasso di letalità, nonostante non raggiunga le punte legate alla variante Zaire (che uccide addirittura il 70 per cento dei pazienti) è alto: pari al 25%-40% dei casi. Vaccini e farmaci sono “tarati” su Zaire e non su Bundibugyo. Questo rappresenta un problema per chi è chiamato a fronteggiare in prima linea il contagio e, soprattutto, a curare i pazienti. Intanto, in Congo, il contagio Ebola continua. A oggi sono 11mila i pazienti e più di 5.300 i morti.

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