Cronaca

La zuppa di fagioli per rapinare una coppia

Il singolare espediente di una badante arrestata dopo 4 mesi

di Giorgio Brescia - 11 Novembre 2026

Una zuppa di fagioli “corretta” con un potente narcotico per addormentare i datori di lavoro e svaligiare l’appartamento. È la singolare dinamica della rapina avvenuta lo scorso giugno nel quartiere Piedigrotta a Napoli, per la quale la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di una donna straniera di 53 anni.

La zuppa di fagioli narcotizzante

La sospettata, assunta da pochissimi giorni come badante, era svanita nel nulla subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Ferdinando, la donna avrebbe versato gocce di un farmaco dopante nella cena destinata a una coppia

Una volta narcotizzate le vittime, si è impossessata di 50.000 euro in contanti e di monili in oro per 100.000 euro, prima di fuggire

Le indagini

Le indagini, svolte anche con i rilievi della Polizia Scientifica e le testimonianze delle vittime, hanno consentito di rintracciare la cinquantatreenne. Al momento del blocco, i poliziotti l’hanno trovata in possesso di un flacone contenente il medesimo farmaco narcotizzante impiegato nella rapina. E aveva pure un documento d’identità contraffatto recante la sua fotografia ma intestato a un’altra persona, pronto per l’espatrio.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il fermo per rapina aggravata e possesso di documenti falsi, disponendo per la donna la custodia cautelare in carcere.