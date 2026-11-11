Esteri

Repubblicani nel caos: il crollo del 3 novembre apre la guerra di successione

Dallo scontro politico su Vance alla faida psicologica tra Greene e Loomer

di Cinzia Rolli - 11 Novembre 2026

La débâcle delle elezioni di metà mandato, costata al Grand Old Party il controllo sia della Camera che del Senato, ha innescato una violenta resa dei conti interna, con i repubblicani ormai schierati gli uni contro gli altri. Al centro dello scontro tra le voci più autorevoli del partito c’è il destino politico del vicepresidente JD Vance, fino a ieri considerato l’erede naturale della coalizione MAGA di Trump, oggi profondamente frammentata.

L’ex speaker della Camera, Newt Gingrich, ha riassunto efficacemente la situazione: “Se l’amministrazione avesse ottenuto una grande vittoria, Vance avrebbe avuto ottime ragioni per essere l’inevitabile candidato alla presidenza nel 2028. Ora, con la strategia di rallentamento che sta esplodendo in Iran, gran parte del suo fascino si è affievolito”.

La strategia di Vance di usare il conflitto internazionale come scudo per scagionare se stesso dalla sconfitta elettorale ha mancato l’obiettivo. Letta dagli analisti come un passo preventivo per proteggere le sue ambizioni presidenziali, la mossa ha provocato un’immediata rivolta interna tra i conservatori.

Le critiche senza filtri

La critica più dura e strutturata è arrivata da Ari Fleischer, storico portavoce della Casa Bianca sotto l’amministrazione di George W. Bush. Fleischer ha smontato la tesi del vicepresidente respingendo la narrazione della “guerra inevitabile” come giustificazione del flop elettorale.

Attraverso una dura replica pubblica, l’ex addetto stampa ha capovolto la prospettiva strategica: il danno politico ed economico non sarebbe derivato dall’operazione militare in sé, ma dalla fallimentare gestione diplomatica successiva.

“Il problema non è stata la guerra in Iran. È stato il cessate il fuoco”, ha dichiarato Ari Fleischer su X, contestando l’accordo provvisorio mediato dall’amministrazione che ha lasciato il conflitto in un limbo irrisolto, con prezzi alle stelle e truppe bloccate al fronte.

La sua conclusione ha tracciato una linea di netta demarcazione geopolitica che promette di dividere il partito nei prossimi anni: “Se inizi una guerra, devi vincerla e portarla a termine. Altrimenti, non iniziarla affatto”.

Le critiche di Ari Fleischer alla gestione strategica di JD Vance sono state catalogate come un atto di ostilità da parte della vecchia guardia repubblicana, provocando una violenta reazione da parte dei fedelissimi di Donald Trump.

Il contrattacco più feroce porta la firma dello stratega di lungo corso Roger Stone. Attraverso i canali social, Stone ha preso di mira il passato di Fleischer come portavoce dell’amministrazione Bush, utilizzandolo per invalidare qualsiasi sua tesi attuale: “Considerato il tuo lavoro per George Bush e il fatto che hai contribuito a promuovere una guerra completamente fasulla in Iraq senza alcuna giustificazione, non credo che tu abbia il diritto di parlare. Sei un criminale di guerra, a nessuno importa della tua opinione”.

A dare manforte alla linea dell’intransigenza è intervenuto l’avvocato conservatore Robert Barnes, noto per le sue posizioni vicine all’ala dura del trumpismo. Barnes ha invocato una vera e propria epurazione interna ai danni dell’ex portavoce, descrivendolo come “un truffatore guerrafondaio che dovrebbe essere cacciato per sempre dal Partito”.

Lo scontro e la sconfitta elettorale

Questo scontro ravvicinato evidenzia come la sconfitta elettorale abbia riaperto una ferita mai del tutto sanata nel centrodestra americano, separando l’isolazionismo radicale dell’era Trump dall’eredità interventista del passato e spingendo la coalizione MAGA a fare terra bruciata attorno a chiunque ne metta in discussione la linea.

L’ex deputata Marjorie Taylor Greene ha invece lanciato un durissimo attacco frontale contro due fedelissime di Donald Trump: la nota attivista di estrema destra Laura Loomer e la collaboratrice Natalie Harp.

Marjorie Taylor Greene ha infatti pubblicato sui propri canali social un dettagliato report contenente decine di screenshot e post di Laura Loomer, accusandola direttamente di aver isolato il presidente e di avergli fornito consigli strategici disastrosi.

Le dichiarazioni di Greene non hanno lasciato spazio a mediazioni diplomatiche:“Laura Loomer non sta bene mentalmente e probabilmente vive in uno stato psicotico”, ha affermato pubblicamente, denunciando il fatto che lo stesso Trump e alti funzionari continuino a confrontarsi con lei. L’ex deputata ha poi puntato il dito contro l’assistente Natalie Harp, colpevole a suo dire di aver introdotto la Loomer nella cerchia ristretta del presidente.

Ha poi criticato direttamente la condotta sul palco di Donald Trump e l’atteggiamento dei suoi sostenitori. Greene ha stigmatizzato infatti i comizi elettorali del presidente, contestando il fatto che sia stato dedicato del tempo prezioso a commentare l’aspetto fisico dei candidati e degli oratori anziché concentrarsi sui temi programmatici.

Lo scontro sulle responsabilità dei singoli insuccessi si sta consumando però anche a livello locale.

Dichiarazioni a confronto

A New York, l’ex candidato repubblicano alla guida dello Stato, Bruce Blakeman, battuto dalla governatrice democratica uscente Kathy Hochul, ha attaccato pubblicamente il neo-deputato del 21° distretto Anthony Constantino.

Constantino, pur avendo vinto il seggio in una storica roccaforte conservatrice, ha superato lo sfidante democratico con un margine ridotto a circa due punti percentuali. Blakeman ha contestato duramente la conduzione della campagna elettorale del collega di partito, dichiarando su X: “Anthony Constantino è stato di gran lunga il peggior candidato che abbia mai incontrato. Ho ottenuto molti più voti di lui nel suo distretto e, se non fosse stato per me, non avrebbe vinto. Ci vediamo tra due anni, amico”.

Di tutt’altro tenore è invece l’intervento di Grover Norquist, noto attivista anti-tasse e presidente di Americans for Tax Reform. Intervistato dal Washington Times, Norquist ha cercato di ridimensionare la portata storica della sconfitta, invitando il partito a non cedere al panico e ricordando la capacità di resilienza dimostrata dal GOP nei decenni passati.

“Nixon avrebbe dovuto segnare la fine del Partito Repubblicano, così come Goldwater, e persino Reagan dopo le pesanti sconfitte alle elezioni di metà mandato del 1986”, ha dichiarato Norquist, tracciando un parallelo storico per dimostrare come il partito sia sempre stato in grado di riprendersi dopo una disfatta.

L’attivista ha inoltre denunciato quello che ritiene un doppio standard mediatico: “Quando questo accade ai repubblicani, la stampa dominante annuncia la fine del partito e la necessità di ripensare tutto da zero. Quando invece sono i democratici a subire una disfatta, la loro analisi è ben diversa”.

Queste ultime dichiarazioni delineano con chiarezza le due anime del dibattito post-voto: da un lato chi esige un cambio radicale e immediato nei metodi comunicativi del movimento MAGA, dall’altro l’establishment storico che invita a guardare ai cicli politici con maggiore pragmatismo.

Il verdetto delle urne non ha solo tolto ai Repubblicani il controllo del Congresso, ma ha cancellato ogni certezza sul futuro del partito. La sconfitta ha bruscamente indebolito JD Vance, trasformando quella che doveva essere una successione naturale per il 2028 in una caotica guerra di tutti contro tutti.

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