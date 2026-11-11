Cronaca

Sempio verso il processo, Gallo: “Due binari paralleli che non si incontrano”

L'avvocato Fabrizio Gallo ci parla del Caso Garlasco e dei prossimi possibili sviluppi.

di Priscilla Rucco - 11 Novembre 2026

Diciannove anni dopo, il delitto di Garlasco torna davanti a un giudice con un nome ben diverso da quello scritto nella sentenza definitiva. Il 3 novembre la Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio pluriaggravato di Chiara Poggi, la ventiseienne uccisa nella villetta di famiglia di via Pascoli il 13 agosto 2007.

Sempio, amico del fratello della vittima, Marco, era già stato indagato nel 2017, in un fascicolo poi archiviato. La nuova inchiesta, riaperta nel 2025, si fonda tra l’altro sull’incidente probatorio in cui la genetista Denise Albani ha ritenuto il Dna trovato sotto le unghie della giovane compatibile con la linea paterna dell’indagato, un risultato di cui la difesa contesta il valore probatorio. Ora toccherà al gup Luigi Riganti fissare l’udienza preliminare.

Per lo stesso delitto Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara, è stato condannato a sedici anni dalla Corte d’assise d’appello di Milano nel 2014, dopo essere stato assolto nei primi due gradi di giudizio, e la Cassazione ha reso definitiva la pena nel dicembre 2015. Da giugno è fuori dal carcere in affidamento in prova e i suoi difensori, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, depositeranno entro il 20 novembre l’istanza di revisione alla Corte d’appello di Brescia. Sul fronte opposto i legali di Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, chiederanno di sospendere l’udienza preliminare in attesa di quella decisione, sollevando anche una questione di legittimità costituzionale.

La revisione è un rimedio eccezionale. Il codice di procedura penale la ammette, tra gli altri casi, quando emergono prove nuove che, da sole o insieme a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto, oppure quando i fatti posti a fondamento della sentenza non si conciliano con quelli stabiliti da un’altra sentenza irrevocabile.

Il giudizio si svolge in due fasi: la Corte valuta prima l’ammissibilità dell’istanza e, solo se questa viene superata, riesamina il merito. Ed è proprio sul rapporto tra il nuovo procedimento e la vecchia condanna che si gioca buona parte della partita.

Di questo intreccio abbiamo parlato con l’avvocato penalista Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, il legale che ha assistito Sempio fino alla revoca del mandato nell’autunno 2025. Gallo segue la vicenda da vicino e in questi mesi è diventato una delle voci più presenti nel dibattito televisivo sul caso. Gli abbiamo chiesto di spiegare, senza troppi tecnicismi, che cosa può accadere ora.

Avvocato, cosa pensa della possibilità che per lo stesso omicidio si celebrino due processi, uno a Sempio e l’altro, di fatto, a Stasi con la revisione? È un’anomalia del sistema o una garanzia?

“Nel nostro ordinamento nulla impedisce di processare per lo stesso fatto una persona diversa. Il divieto legato al giudicato scatta soltanto quando si vuole giudicare di nuovo lo stesso soggetto per lo stesso fatto. Revisione e nuovo procedimento sono quindi due percorsi paralleli: Sempio può essere rinviato a giudizio e processato anche se la Corte non si è ancora pronunciata su Stasi”.

Per ottenere la revisione non basta dire che ci sono nuove prove. Che cosa deve dimostrare concretamente Stasi, e perché l’accoglimento non è affatto scontato?

“Dovrà dimostrare la sua totale estraneità, cioè che sulla scena del crimine lui non c’era. A sostenerla ci sono la perizia della genetista Denise Albani, che lo esclude dalla scena e vi colloca Andrea Sempio, e le nuove consulenze del pubblico ministero, che da un lato accusano Sempio e dall’altro scagionano Stasi”.

Gli elementi raccolti su Sempio possono bastare a scalfire una condanna definitiva, oppure devono smontare l’intero impianto che ha portato a condannare Stasi?

“Assolutamente sì. Proprio perché si tratta di un processo parallelo, è sufficiente individuare elementi a carico di un altro soggetto, in questo caso Sempio, perché una sentenza di condanna definitiva possa essere scalfita”.

Se Sempio venisse rinviato a giudizio mentre Stasi resta in carcere, il processo a Sempio può essere sospeso in attesa della revisione? E si può arrivare a due condannati, o a un condannato e un assolto, per il medesimo omicidio?

“I colleghi tentano questa strada, ma il processo a Sempio non può essere sospeso in attesa del procedimento su Stasi. Lo ripeto: le due vicende corrono su binari paralleli che non si incontrano. Sempio potrebbe persino arrivare a una condanna e, se questa diventasse definitiva e risultasse inconciliabile con quella di Alberto Stasi, si potrebbe far valere il contrasto tra giudicati”.

In un caso ormai così mediatico, qual è il rischio che il dibattito pubblico condizioni i giudici e le garanzie delle parti? Cosa dovrebbe fare la magistratura per tutelarle?

“In una vicenda così mediatica il problema esiste. I giudici popolari, che in Corte d’assise avranno un peso determinante, possono essere condizionati dalle proprie convinzioni, ma soprattutto dal clamore che circonda il caso.

Per fortuna ci sono anche i giudici togati, che dovrebbero restare impermeabili a queste pressioni e garantire un processo regolare e senza condizionamenti. Tanto più che, a mio avviso, gli elementi a carico di Sempio sono ben documentati, precisi e concordanti. Se si volesse arrivare a un’assoluzione, i difensori, che sono bravi, dovrebbero smontarli in aula. La vedo però molto difficile”.

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