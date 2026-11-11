Politica

Meloni: “Altri vogliono la patrimoniale, noi togliamo il bollo auto”

La premier racconterà la Manovra coi video social: "Gli altri hanno promesso, noi l'abbiamo fatto"

di Pietro Pertosa - 11 Novembre 2026

Giorgia Meloni ha deciso di “raccontare” la Manovra agli italiani e inizia dall’abolizione del bollo auto. La premier, sul tema, ha iniziato sparando un siluro all’opposizione. E, in particolare, contro Matteo Renzi e il Movimento Cinque Stelle “Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare, l’elenco sarebbe lungo: la differenza è che loro lo hanno promesso e noi lo abbiamo fatto”.

Meloni, la Manovra e il bollo auto

La premier Meloni ha ribadito a chiare lettere che “dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto fino a 80 kilowatt, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa e sono utilizzate in città dalle famiglie, e il bollo è abolito anche sulla moto senza limiti di cilindrata”. Secondo la presidente del consiglio si tratta di “una misura che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro, perché mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale dovrà aggiornare i suoi contenuti”.

Le pillole video della premier

La presidente del consiglio ha promesso che racconterà la Manovra agli italiani in una serie di brevi video social. In questi giorni vi racconterò, attraverso una serie di brevi video, le principali misure contenute nella manovra di bilancio e i benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese”. Per farlo, Meloni ha deciso di iniziare proprio dall’abolizione del bollo auto.

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