Energia, le imprese resistono contro i rincari

Economia

La sfida dei listini non sta spegnendo i motori del Made in Italy

di Giorgio Brescia - 10 Novembre 2026

La bolletta sale e il costo dell’energia continua a mordere ma il cuore industriale d’Italia rifiuta di arrendersi. Più che un freno, la tempesta energetica si sta trasformando in una spinta inattesa al cambiamento.

Energia, le imprese resistono

Gli ultimi dati dell’Osservatorio Mecspe mostrano una realtà sfidante. Le imprese italiane continuano a scontare un divario di costo stimato attorno al 30% rispetto alla media europea, aggravato da un forte legame strutturale della nostra rete col mercato del gas. Per quasi un’azienda su due si prospettano aumenti superiori al 10%, con picchi pesanti nei comparti ad alta intensità produttiva come fonderie e lavorazione dei metalli.

Eppure, nei capannoni non si respira aria di resa. La risposta della manifattura tricolore non è la ritirata. Appena il 5% pensa di tagliare turni o ridurre la produzione. Il contrattacco conta oltre otto imprese su dieci giudicano l’impatto dei rincari del tutto gestibile, scegliendo la via della trasformazione.

Anziché subire passivamente i rincari, il 42% delle aziende ha deciso di scommettere su impianti fotovoltaici, efficienza energetica e nuove tecnologie di processo.

È il racconto di una resilienza tutta italiana. Imprese che trasformano un ostacolo strutturale in un’occasione per reinventarsi, modernizzare le linee produttive e puntare con decisione sulla sostenibilità. La sfida dell’energia non sta spegnendo i motori del Made in Italy. Li sta costringendo a correre più veloci.