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Martina Carbonaro, l’ex fidanzato davanti ai giudici: oggi l’esame di Alessio Tucci

Napoli, il processo per il femminicidio di Afragola

di Priscilla Rucco - 10 Novembre 2026

Questa mattina, nell’aula 116 del nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, la seconda sezione della Corte d’assise ascolta in presenza il ventenne reo confesso dell’omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola con cui aveva avuto una relazione. Dopo mesi trascorsi a seguire il dibattimento in videocollegamento dal carcere di Secondigliano, l’imputato torna fisicamente davanti alla Corte, schermato da un paravento.

L’esame anticipato

La data era stata fissata nell’udienza del 30 ottobre, quando il collegio ha accolto la richiesta di sentire l’imputato anticipando l’esame, inizialmente previsto per il 24 novembre. Oggi sono attesi anche alcuni amici del giovane, con i quali Tucci era rimasto in contatto il giorno del delitto e quello successivo, mentre della ragazza non si avevano ancora notizie. Le loro testimonianze potranno chiarire come l’imputato abbia trascorso le ore in cui un’intera città la cercava.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione della Procura di Napoli Nord, il 26 maggio 2025 Martina accettò un ultimo incontro con l’ex in un edificio abbandonato accanto allo stadio Moccia. In quell’occasione la quattordicenne avrebbe respinto un abbraccio di Tucci e sarebbe stata colpita più volte alla testa con una pietra.

Quella stessa sera la madre, non vedendola rientrare a casa, ne denunciò la scomparsa. Il corpo – nascosto tra materiali abbandonati – venne ritrovato dai carabinieri nella notte tra il 27 e il 28 maggio, al termine di ricerche alle quali aveva preso parte lo stesso Tucci. Messo davanti agli elementi raccolti dagli investigatori, anche grazie alle telecamere della zona, il giovane confessò.

Le accuse

Difeso dall’avvocato Mario Mangazzo, Tucci risponde di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dal legame affettivo, dalla minore età della vittima e dalla minorata difesa, oltre che di occultamento di cadavere. Il Gup di Napoli Nord aveva respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa ed ora l’imputato rischia l’ergastolo.

In aula sono già stati ascoltati i consulenti dell’accusa e diversi testimoni, tra cui una ragazza che ha raccontato di essere stata portata da Tucci nello stesso casolare alcune settimane prima del delitto, e il datore di lavoro, al quale quella sera il giovane aveva comunicato con apparente calma che non si sarebbe presentato perché Martina non era rientrata. A luglio, con dichiarazioni spontanee, Tucci aveva chiesto scusa.

La richiesta della mamma di Martina

La prima udienza, a maggio, era stata sospesa per insulti e minacce tra le due famiglie. Igenitori di Martina, Marcello Carbonaro e Fiorenza Cossentino – assistiti dall’avvocato Sergio Pisani – sono stati per alcune settimane, sottoposti al divieto di avvicinamento ai parenti dell’imputato (misura poi revocata dal Riesame). Nei giorni scorsi la madre di Martina aveva fatto una sola richiesta: “Voglio che Tucci mi guardi negli occhi e mi dica perché l’ha fatto”.

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