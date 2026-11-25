Economia

Arriva la Msc World Asia, il via delle crociere da Genova

La ventiquattresima nave del Gruppo battezzata a Le Havre

di Elizabeth Costello - 25 Novembre 2026

Arriva la Msc World Asia, sotto il cielo di Saint-Nazaire un evento che intreccia alta finanza marittima e dinamiche familiari. I cantieri Chantiers de l’Atlantique hanno consegnato la nave, ventiquattresima della flotta guidata dal Gruppo.

Arriva la Msc World Asia?

Oltre due anni di lavoro corale, ingegneria d’avanguardia e cento milioni di ore uomo hanno suggellato un’alleanza venticinquennale da 21 miliardi di euro tra l’armatore e i cantieri francesi.

Il tocco di gossip industriale, al momento del nastro blu. La giovanissima Asia Aponte, a cui la nave è intitolata, ha dovuto rinunciare al ruolo di madrina a causa di un’improrogabile sessione di esami universitari. A salvare la tradizione di famiglia la madre Alexa Aponte Vago, cfo del gruppo e moglie del presidente Pierfrancesco Vago. Una bottiglia di champagne infranta sulla prua tra applausi, fuochi d’artificio e la presenza delle maestranze in banchina.

Vago ha lanciato da Oltralpe un accorato appello per la tutela della cantieristica navale europea. Intanto, la nuova ammiraglia scaldava già i motori ad impatto ambientale ridotto.

Dopo il battesimo ufficiale a Le Havre, farà rotta verso l’Italia. Dal sei dicembre la città di Genova diventerà l’home port d’eccellenza per le sue crociere nel Mediterraneo. Un avvio Madfe in Italy per il colosso del mare, all’ombra della Lanterna.

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