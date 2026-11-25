Attualità

Nvidia, il crollo senza fine trascina giù anche il Nasdaq

Anthropic scivola sotto gli ottanta dollari, cosa succede al tech?

di Pietro Pertosa - 25 Novembre 2026

Il Nasdaq è sotto pressione e già perde oltre il 4 per cento rispetto a ieri; Nvidia fa pure peggio, il titolo dell’azienda ha già bruciato valore per l’8,6%, ogni azione ora vale 142 dollari. In America è buio pesto. L’ennesima seduta ferale a Wall Street. E a complicare tutto ci sono pure gli annunci e le indiscrezioni sui nuovi dazi che vorrebbe imporre la Casa Bianca al resto del mondo. Una raffica di tariffe che ha spostato, per un po’, l’attenzione dalla bolla tech ma che è servita solo a peggiorare l’umore già nerissimo dei mercati.

Nasdaq crolla, Nvidia pure

È durato poco l’effetto tonificante del ritorno di Jensen Huang, Nvidia sta già perdendo l’8,6% solo oggi. Perdite, queste, che si sommano a quelle registrate già ieri. E prima ancora. È un dramma, una situazione in cui non ci si raccapezza. Il tech è sotto pressione. E chiunque, ora, rischia di farsi seriamente del male. Spostando lo sguardo, infatti, i numeri del Nasdaq fanno ancora più paura di quelli di Nvidia. L’indice azionario ha perso già il 4,25% solo oggi. Continua a registrare diminuzioni, perdite di valore. Un disastro.

Anthropic sprofonda

Il Nasdaq risente, oltre che di Nvidia, delle scarse performance di Anthropic. L’entusiasmo s’è già dissipato. Da tempo. Il guaio, per Amodei e soci, è che ora il valore delle azioni è scivolato, solidamente sotto l’Ipo, addirittura a un livello inferiore agli ottanta dollari. Questa, in realtà, doveva essere una sorta di rete di protezione, di livello minimo. A nemmeno una settimana dalla quotazione, la società da 2mila miliardi di dollari (in teoria…), s’è già depressa fino a tornare a un valore che s’aggira sui 79 dollari ad azione.

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