Politica

La Difesa nello spazio cyber: via al Ddl in Senato

Il cuore delle "nuove" Forze Armate batte attorno al dominio digitale, estendendo la protezione dello spazio cibernetico fin dal tempo di pace per difendere lo Stato da minacce invisibili

di Angelo Vitale - 25 Novembre 2026

La guerra moderna – lo raccontano le cronache – non si combatte più soltanto nei teatri tradizionali ma viaggia invisibile lungo le dorsali di rete e nei cieli attraversati dai droni: anche il futuro della Difesa in Italia gioca questa partita.

Ddl Difesa, il via delle Commissioni in Senato

In questo scenario di profonda trasformazione la Commissione Esteri e Difesa del Senato hanno dato il via libera al Disegno di Legge 2028. Una svolta per le nostre Forze Armate.

Il cuore del riassetto?

Il cuore delle “nuove” Forze Armate batte attorno al dominio digitale, estendendo la protezione dello spazio cibernetico fin dal tempo di pace per difendere lo Stato da minacce invisibili.

Per guidare questo scudo, il Capo di Stato Maggiore della Difesa assume la carica di Autorità Cyber Militare. Una misura affiancata dall’istituzione del brevetto di «Specialista Cyber Militare» per blindare i talenti informatici in divisa.

Per evitare la fuga dei cervelli verso il settore privato, la legge mette in campo un nucleo di oltre 1.200 specialisti sostenuto da un Fondo di incentivazione dedicato alla cybersicurezza.

E l’architettura difensiva si spinge oltre. Nascono i «Cyber Parchi della Difesa», hub tecnologici votati all’intelligenza artificiale. Saranno affiancati dal nuovo Centro interforze contro le minacce ibride e la disinformazione.

Infine, la norma stabilisce un inquadramento giuridico per i veicoli autonomi, dai droni aerei fino ai sottomarini e alle navi senza equipaggio.

Il tutto, sorretto da una decisa sburocratizzazione che accelera gli appalti strategici e gli accordi internazionali tra governi.