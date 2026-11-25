Politica

Scritta sessista contro Silvia Salis: lei denuncia

La vicenda, nella Giornata del 25 novembre

di Giorgio Brescia - 25 Novembre 2026

Un gravissimo episodio di odio sessista ha colpito la sindaca di Genova Silvia Salis proprio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Scritta sessista a Genova contro la sindaca

Nella notte tra ieri e oggi, su una saracinesca in via V Maggio a Quarto, a pochi metri dall’abitazione della prima cittadina una scritta ingiuriosa a sfondo sessista tracciata con spray bianco.

L’atto, segnalato da un residente e formalizzato con una denuncia alla Polizia Locale, ha suscitato immediate riprovazioni.

E le reazioni?

La sindaca ha affidato ai social il proprio sfogo, evidenziando come le donne impegnate nella vita pubblica subiscano sistematicamente una doppia violenza. Se a un uomo si contesta il ruolo, a una donna si scaglia l’insulto volgare. Lo si fa con l’obiettivo deliberato di delegittimarla ed umiliarla sulla sfera personale

Salis ha ribadito che non si tratta di critica politica ma di sessismo puro,. E ha sottolineato l’assoluta urgenza dell’educazione affettiva fin dall’infanzia per contrastare la normalizzazione della violenza verbale.

Ha poi ricordato le querele già presentate contro gli hater online. I risarcimenti ottenuti sono stati devoluti ai centri antiviolenza cittadini. E ha poi riaffermato l’intenzione di voler denunciare l’accaduto.

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