Politica

Ex Ilva, Trevisi (FI): “Un modo serio di procedere per difendere famiglie e lavoratori”

Senato, in aula il decreto sull'ex Ilva: cassa integrazione per l'indotto e distretto a zero emissioni

di Priscilla Rucco - 25 Novembre 2026

“Una risposta concreta a un problema che non è stato certo creato da questo governo”. Così il senatore di Forza Italia Antonio Trevisi, intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama, ha difeso il decreto legge sull’ex Ilva, all’esame del Senato in prima lettura. Per il parlamentare azzurro, eletto in Puglia, il provvedimento traccia “una visione chiara per la reindustrializzazione e la transizione ecologica dell’intero territorio pugliese” e tutela il reddito dei lavoratori “senza lasciare indietro nessuno, a partire dalle aziende dell’indotto”.

Che cosa prevede il decreto?

Approvato dal Consiglio dei ministri a metà ottobre, il testo vale complessivamente 187 milioni di euro. Per circa 4.200 lavoratori dell’indotto e di Ilva Servizi Marittimi prevede la cassa integrazione in deroga dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027, mentre ai dipendenti diretti di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria garantisce un’integrazione della cassa integrazione straordinaria.

Le aziende che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori di Ilva e Acciaierie d’Italia potranno contare su un esonero contributivo, e per l’impiego dei cassintegrati in lavori di pubblica utilità sono stanziati 10 milioni.

Il decreto consente inoltre di mantenere in preriscaldo gli impianti di Taranto fino al 15 dicembre, in attesa della pronuncia della Cassazione, per evitare danni irreversibili agli altiforni. Con le modifiche approvate in commissione, i lavoratori potranno rivolgersi ai centri per l’impiego del proprio territorio per iscriversi alla piattaforma Siisl.

Il distretto Brindisi-Taranto

Sul fronte del rilancio nasce il distretto di accelerazione industriale “Brindisi-Taranto” per le tecnologie a zero emissioni nette. I progetti che vi nasceranno, ha ricordato Trevisi, “godranno di iter autorizzativi semplificati e saranno riconosciuti di interesse pubblico prevalente”.

Durante l’esame nelle commissioni Industria e Affari sociali, la soglia minima degli investimenti per la reindustrializzazione delle aree ex Ilva di Taranto è stata abbassata da 10 a un milione di euro e il commissario straordinario potrà promuovere accordi per lo sviluppo territoriale con lo Stato, la Regione Puglia e gli enti locali.

Il sottosegretario Luigi Sbarra ha spiegato che il governo punta a fare di Taranto un polo dell’acciaio verde e che i commissari stanno valutando le offerte presentate da due gruppi.

Le questioni aperte

Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 15 dicembre, dopo il passaggio alla Camera. Per Trevisi è “un modo serio di procedere per difendere famiglie e lavoratori e realizzare una strategia ambiziosa di riconversione industriale e ambientale”.

Sul territorio, però, la tensione resta alta: già all’indomani del via libera del governo i lavoratori hanno proseguito presidi e proteste, chiedendo maggiori garanzie sul futuro occupazionale e un piano industriale concreto, non la sola cassa integrazione. È su questo terreno, più che sui numeri del decreto, che si misurerà la credibilità della strategia, le buone intenzioni e l’impegno per Taranto.

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