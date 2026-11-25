Economia

Terna, chiusa la seconda asta Macse per il 2029

Tutti i numeri della procedura, assegnati 16 gigawattora di accumulo

di Paolo Diacono - 25 Novembre 2026

Si è conclusa oggi la seconda asta del Macse per l’anno 2029. Si tratta del Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico gestito da Terna, la società guidata da Pasqualino Monti. A darne notizia è stata proprio la società delle reti. Che ha spiegato. Sono stati assegnati 16 GWh di capacità di accumulo, nel sud e nelle isole, pari al 100% del fabbisogno richiesto. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione pari a 11.382 €/MWh-anno, al di sotto del premio di riserva (27.000 €/MWh-anno) e inferiore del 12%, per il 2029, rispetto al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell’asta Macse 2028.

Macse, chiusa la seconda Asta 2029

All’asta sono stati qualificati circa 67 GWh di nuove iniziative; di queste, circa 43 GWh sono stati offerti nella procedura. L’asta – che ha riguardato le batterie agli ioni di litio – si è svolta in quattro aree. Si tratta di Centro Sud, Sud e Calabria, Sicilia e Sardegna. Per ciascuna area, Terna ha definito i contingenti minimi e massimi da approvvigionare. I 16 GWh selezionati sono così distribuiti. 2,8 GWh al Centro Sud, 9,6 GWh nelle aree Sud e Calabria, 3 GWh in Sicilia e circa 0,5 GWh in Sardegna. Nel dettaglio, ecco i prezzi medi di aggiudicazione. 10.716 €/MWh-anno per il Centro Sud, 11.575 €/MWh-anno per Sud e Calabria, 11.467 €/MWh-anno per la Sicilia e 10.925 €/MWh-anno per la Sardegna.

C’è l’ok di Arera

Da Terna, inoltre, hanno fatto sapere che “il fabbisogno approvvigionato tramite l’asta odierna è stato approvato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, previo parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. La metodologia per l’identificazione del fabbisogno prevede la definizione di quantità tali per cui il costo marginale dei nuovi accumuli sia inferiore al beneficio associato alla riduzione di costo della generazione a gas. L’entrata in esercizio degli impianti contrattualizzati nella seconda asta del Macse, naturalmente, è attesa nel 2029.

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