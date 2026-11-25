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Champions League, PSG – Roma: dove vedere la partita, orario e le probabili formazioni

di Francesca Petrosillo - 25 Novembre 2026

Torna la Champions League e per la Roma è tempo di affrontare una delle trasferte più impegnative della stagione. Oggi, mercoledì 25 novembre 2026, i giallorossi sfideranno il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, nella quinta giornata della fase iniziale della massima competizione europea. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21.

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini dovrà confrontarsi con la qualità offensiva dei francesi. L’obiettivo dei capitolini è conquistare punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica e alimentare le speranze di qualificazione.

PSG-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra PSG e Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Gli abbonati potranno seguire l’incontro attraverso smart TV, smartphone, tablet, computer e altri dispositivi compatibili.

Anche i clienti Sky che dispongono di un abbonamento Amazon Prime potranno accedere alla partita attraverso l’applicazione Prime Video, disponibile su Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Sky Sport+1

PSG-Roma, i precedenti e le statistiche

Quello in programma a Parigi sarà il primo confronto ufficiale tra le due società nelle competizioni europee. I giallorossi possono tuttavia contare su precedenti favorevoli contro le formazioni francesi.

La Roma ha infatti conquistato quattro vittorie in sei incontri contro club transalpini nelle principali competizioni continentali. Tra i successi figurano anche quelli ottenuti in trasferta contro Lione e Bordeaux, rispettivamente nel 2007 e nel 2008.

Particolarmente impressionanti sono invece i numeri del Paris Saint-Germain. La formazione francese ha realizzato 20 reti nelle prime quattro giornate della Champions League, confermando la propria pericolosità offensiva.

Per la Roma sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione fino al triplice fischio. In questa edizione del torneo, infatti, i giallorossi hanno già perso otto punti dopo essere passati in vantaggio.

Una sfida importante per la squadra di Gasperini

La trasferta francese rappresenta un banco di prova significativo per il percorso europeo dei capitolini. La formazione di Gasperini dovrà trovare il giusto equilibrio tra solidità difensiva e capacità di sfruttare le occasioni offensive. Conquistare un risultato positivo a Parigi permetterebbe alla Roma di affrontare con maggiore fiducia i successivi impegni europei. Una serata attesa dai tifosi giallorossi, pronti a sostenere la propria squadra anche lontano dalla Capitale.

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