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Vannacci canta “Jingle Bells” a von der Leyen: “Regali all’Ucraina, il conto lo pagano gli europei”

Nell'Aula di Strasburgo il generale trasforma il suo intervento in una provocazione dai toni apertamente canzonatori

di Mauro Trieste - 25 Novembre 2026

Con il ritornello di “Jingle Bells” intonato dai banchi del Parlamento europeo, Roberto Vannacci ha attaccato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen durante il dibattito sul sostegno europeo all’Ucraina. L’eurodeputato e leader di Futuro Nazionale ha scelto un registro apertamente ironico e canzonatorio, paragonando il nuovo pacchetto di aiuti da 45 miliardi di euro a un regalo natalizio “infiocchettato” dalla presidente tedesca.

“È Natale, e sotto l’albero Frau von der Leyen infiocchetta il regalo da 45 miliardi di euro per l’Ucraina”, ha esordito Vannacci, accompagnando le parole con il celebre motivo natalizio. L’affondo è poi proseguito contro le politiche europee di sostegno a Kiev: “Non bastavano i 90 miliardi che le abbiamo regalato pochi mesi fa. Lei emette bond e poi il conto salato lo pagano gli italiani e gli europei”.

L’eurodeputato ha inoltre criticato il governo ucraino per l’inserimento di esponenti politici occidentali nelle “liste di proscrizione” del sito Myrotvorets, accusando Bruxelles di non reagire con la stessa fermezza mostrata contro quella che definisce propaganda russa.

Nel finale, Vannacci ha alzato ulteriormente il tono della polemica, sostenendo che mentre “Trump, Xi Jinping e Putin si spartiscono il mondo”, von der Leyen resterebbe alla finestra, “troppo impegnata a infiocchettare regali”. Quindi la chiusura, ancora in chiave sarcastica e teatrale, con una nuova citazione cantata di “Jingle Bells”.

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