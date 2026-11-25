Economia

Sanità privata, in campo la protesta e le richieste al governo

A Roma la presentazione del pacchetto di misure chieste all'Esecutivo

di Giorgio Brescia - 25 Novembre 2026

La sanità privata italiana si mobilita compattamente contro i rischi della riforma Draghi. La normativa attuale minaccia infatti di favorire le grandi concentrazioni finanziarie estere. Di conseguenza, il futuro di 17.000 strutture sanitarie, 150.000 posti letto e 150 milioni di prestazioni annue appare gravemente compromesso. Il comparto chiede modifiche legislative per premiare l’eccellenza clinica e difendere la continuità assistenziale.

Sanità privata, in campo la protesta

A guidare la battaglia Mariastella Giorlandino, presidente Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata. Un’agitazione promossa con CONF SALUTE Healthcare, UNEBA, ACOP, ConfSalute Confcommercio, Federazione ASSO, FEDER SBV e FENASCOP. Un solido blocco che include anche CONFSALUTE ACOP, ARIS, ANFAS, URIPA, AGCI e ANSDIPP. Tutti pronti a tutelare l’occupazione e il welfare di prossimità.

L’allarme risuona con forza in tutte le regioni italiane

Partecipano con determinazione le articolazioni territoriali di Unindustria Sanità Lazio e Confindustria Sanità (attiva in Sicilia, Puglia, Sardegna, Marche, Campania, Calabria, Medio Adriatico e Catania). A sostegno dei motivi dell’agitazione scendono in campo anche AIOP, CIMEST, SAMOT ETS, CIFA Trapani, ANISAP, Anmed e CONFIMEA Sanità.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA