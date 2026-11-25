Sociale

Niente albero di Natale, a Milano c’è quello del Dono

di Paolo Diacono - 25 Novembre 2026

Tanti saluti all’Albero di Natale, quest’anno a Piazza Duomo a Milano sarà inaugurato l’Albero del Dono. L’anno scorso era già successo con l’Albero dei Giochi. E, come un anno fa, le polemiche non si sono fatte di certo attendere. Sui social, la scelta del Comune meneghino di cancellare ogni riferimento alla festività è stata presa malissimo dagli utenti. I commenti sono taglienti. Mentre l’ente celebra l’arrivo dell’abete, alto 26 metri, da Levico Terme in provincia di Trento, i milanesi insorgono. E la politica infiamma un dibattito puntuale come l’avvento.

A Milano non c’è l’Albero di Natale

L’Albero del Dono, anziché di Natale, debitamente addobbato con le decorazioni tradizionali, sarà acceso in piazza del Duomo venerdì 4 dicembre alle 17, dando il via ufficiale alle festività natalizie a Milano. La festa c’è, il nome no. E a Fratelli d’Italia questa cosa non va giù. “Il Natale è parte della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità e rispettare le proprie tradizioni non significa escludere nessuno. Chiamiamole con il loro nome”, ha scritto sui social Deborah Dell’Acqua vicecoordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia. “Sala censura il Natale e le nostre tradizioni”, ha concluso.

“Delirio woke alla milanese”

Ancora più duro il commento del consigliere comunale milanese di Fratelli d’Italia Francesco Rocca. Che tuona, “Delirio woke della sinistra milanese, sempre più distante dalla città. Non può esserci razionalità dietro a questa scelta scellerata e puramente ideologica. Chiediamo chi c’è dietro questa decisione che ha già indignato la città”. Quindi ha concluso. “Non possiamo essere spettatori dell’ultima follia, dall’odore sovietico, della giunta Sala bis”. La polemica continua e inaugura la stagione dello scontro del Natale.

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