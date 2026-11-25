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Musk ottiene l’ok per i data center nello Spazio: un milione di satelliti in orbita

Arriva il via libera al progetto di SpaceX: un milione di satelliti in orbita

di Giovanni Vasso - 25 Novembre 2026

Detto, fatto o quantomeno autorizzato: Elon Musk si fa i data center nello spazio. Se i democratici non vogliono costruire nuove infrastrutture digitali negli Stati Uniti, Big Tech punterà alle stelle. Per il momento c’è il via libera dell’agenzia Usa Fcc, Federal Communications Commission. Che ha dato a SpaceX il permesso di dislocare fino a un milione di satelliti in orbita. L’obiettivo è farne un enorme data center orbitante. Può essere una soluzione? Chissà, innanzitutto però bisognerà farlo sul serio.

I data center nello spazio?

Elon Musk ha avuto l’ok per farsi il suo data center nello spazio. La Fcc ha riferito, in una nota apparsa sul suo sito istituzionale, che “il progetto” presentato da SpaceX “promette di avvicinare il genere umano a una civiltà di tipo II secondo la scala di Kardašëv, capace cioè di sfruttare l’intera potenza del sole”. Siamo oltre l’ambizione. “Il sistema, inoltre, è conforme alle norme della Fcc in materia di detriti orbitali”, fanno sapere dall’agenzia. Che aggiunge una notazione che banale non è “la domanda, in rapida crescita, di capacità di calcolo per l’intelligenza artificiale” potrà essere soddisfatta anche dal sistema Starmind.

Cosa aspettarsi adesso

Ragionevolmente, ci vorrà un bel po’ di tempo prima che Musk riesca a spedire in orbita un milione di satelliti. Bisognerà comprendere, tecnicamente, la fattibilità del progetto. Lui, però, lo aveva detto subito dopo le Midterm. Avrebbe investito nello spazio se sulla Terra glielo avrebbero impedito. E così è stato. Di sicuro, per quel che vale, c’è da attendersi un buon rimbalzo del valore delle azioni di SpaceX. Che vivono un fin troppo lungo periodo di profondo rosso, armonicamente a un comparto intero, quello del tech, che definire sotto pressione è ancora poco.

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