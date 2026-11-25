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Champions League, stasera Inter-Stoccarda: orario, formazioni e dove vederla

Fischio d'inizio a San Siro alle ore 21: le scelte di Chivu per guadagnare posizioni in classifica

di Emily Gabrielli - 25 Novembre 2026

L’Inter si prepara a una nuova notte europea: stasera i nerazzurri scendono in campo a San Siro per affrontare lo Stoccarda nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Un appuntamento importante per la squadra di Cristian Chivu, chiamata a dare continuità agli ultimi risultati e a guadagnare posizioni nella classifica generale. Il fischio d’inizio è fissato alle 21.

Dopo un avvio complicato, con due sconfitte nelle prime due giornate, l’Inter ha cambiato passo conquistando due vittorie consecutive. Sei punti che hanno permesso ai campioni d’Italia di risalire fino al quindicesimo posto, a pari merito con Lask, Manchester United e Galatasaray. La sfida contro i tedeschi rappresenta quindi un’occasione per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni e consolidare il percorso europeo.

Lo Stoccarda arriva a Milano con un punto in più rispetto ai nerazzurri. La formazione tedesca occupa infatti la quattordicesima posizione e cercherà di difendere il proprio vantaggio in una trasferta che si annuncia impegnativa.

Inter-Stoccarda, orario e probabili formazioni

La partita si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con calcio d’inizio alle ore 21. Cristian Chivu dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2, con Lautaro Martinez ed Esposito in attacco.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu.

STOCCARDA (3-4-3): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Prömel, Karazor, Führich; Undav, Demirović, El Khannouss. All. Hoeness.

Le formazioni sono quelle probabili e potrebbero subire variazioni prima del fischio d’inizio.

Dove vedere Inter-Stoccarda in tv e streaming

La partita tra Inter e Stoccarda sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Per chi preferisce seguire il match in streaming, sarà possibile collegarsi attraverso Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure tramite NOW TV. Il calcio d’inizio è previsto alle 21 di mercoledì 25 novembre.