Cronaca

Italia sott’acqua, frane e allerta in molte regioni

Gli eventi estremi hanno portato a piogge straordinarie e alla situazione attuale

di Giorgio Brescia - 13 Novembre 2026

Il Nord della Lombardia è sferzato dal maltempo

Italia sott’acqua per la tempesta Charles: allerta con fiumi esondati ed evacuazioni al Centro-Nord. Un’intensa ondata di maltempo legata alla tempesta Charles sta flagellando l’Italia centro-settentrionale con piogge torrenziali e nubifragi. La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per rischio idrogeologico in Toscana (nelle zone di Lunigiana, Garfagnana, Val di Serchio e bacino del Reno) e l’allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria e Campania. Dodici regioni si trovano in allerta gialla.

La tempesta Charles

Gli eventi estremi hanno portato accumuli pluviometrici straordinari, superiori ai 200-250 mm nelle 24 ore sui rilievi tirrenici. Sul fronte idraulico si registrano gravi emergenze. In Toscana il fiume Serchio è esondato a Borgo a Mozzano bloccando la Statale 12.

Il fiume Frigido ha tracimato nelle aree golenali a Massa. Il torrente Bardine ha allagato il territorio di Fivizzano. Nel Levante ligure si segnala l’esondazione del torrente Lagora a La Spezia. In Emilia i fiumi Panaro e Reno hanno oltrepassato le soglie di guardia.

Le frane hanno isolato le frazioni collinari di Forno e Casette a Massa, con circa 100 persone evacuate. Smottamenti a Stazzema, Pietrasanta e nello Spezzino. Interrotta la strada provinciale SP530 tra Spezia e Portovenere per colate di detriti,

A tutela della sicurezza pubblica, le amministrazioni locali hanno decretato la chiusura delle scuole in decine di comuni delle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e La Spezia.