Attualità

Electrolux: sì all’accordo dall’87% dei lavoratori

L'annuncio dei sindacati: "Adesso dare subito applicazione al piano"

di Martino Tursi - 13 Novembre 2026

Via libera dei lavoratori Electrolux al piano: con l’87 per cento dei voti, l’accordo è stato approvato. E adesso, come riferiscono le sigle sindacali di Fim, Fiom, Uilm, Uglm e Usb, i dipendenti chiedono di mettere subito mano agli impegni. Che l’azienda e il governo si sono assunti. Per garantire la corretta applicazione dell’intesa e, soprattutto, per avviare il salvataggio della produzione dell’elettrodomestico in Italia. L’annuncio è arrivato questa mattina. A larghissima maggioranza i lavoratori hanno detto sì all’accordo.

Electrolux: sì all’accordo dall’87% dei lavoratori

I numeri a supporto dell’intesa sono interessanti e, soprattutto, molto ampi. “L’accordo – scrivono i sindacati in una nota a proposito di Electrolux – è stato approvato da tutti gli stabilimenti e naturalmente dai delegati sindacali; quanto al voto dei lavoratori, si è registrato nel complesso un 87% dei voti favorevoli. Un risultato importante con il quale i lavoratori ora chiedono ad azienda e Governo di essere immediatamente conseguenti rispetto agli impegni presi”. Eccoli: “Investire i 100 milioni di euro nei prodotti e nei processi e sostenere in Europa politiche industriali necessarie per tutelare e rilanciare il settore degli elettrodomestici”.

La situazione a Cerreto d’Esi

I sindacati hanno poi riferito che a seguito dell’ok all’accordo “anche i lavoratori di Cerreto d’Esi attendono, fermo restando la continuità produttiva di Electrolux, la presentazione di concrete proposte industriali per l’avvio di una potenziale riconversione”. La promessa è quella di vigilare. “La delegazione sindacale monitorerà costantemente l’attuazione dei contenuti dell’intesa del 4 novembre. Un primo passo significativo per la salvaguardia della capacità industriale e dei livelli occupazionali è stato compiuto, ma tale intervento non è ancora sufficiente per rafforzare il radicamento produttivo di Electrolux in Italia”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA