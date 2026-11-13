L'Identità Rosa

Parte il festival “L’eredità delle donne” “Paura non avremo”, nel ricordo di Emma Bonino

Dal 20 al 25 di novembre la IX edizione tra Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Ravenna

di Priscilla Rucco - 13 Novembre 2026

Centoventi incontri gratuiti, circa duecento ospiti italiani e internazionali, tre serate a teatro e oltre settecento iniziative diffuse in tutto il nostro Paese. Sono i dati della nona edizione de L’Eredità delle Donne, il festival sull’empowerment femminile diretto da Serena Dandini, in programma dal 20 al 25 novembre. Per la prima volta la manifestazione arriva in Emilia-Romagna, a Bologna, Reggio Emilia e a Ravenna, senza lasciare Firenze. Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming sul sito ufficiale.

La dedica a Emma Bonino

Il titolo, “Paura non avremo”, richiama “Sebben che siamo donne”, canto popolare legato alle lotte delle lavoratrici. La IX edizione è dedicata a Emma Bonino, scomparsa a Roma l’11 settembre scorso all’età di 78 anni.

Amica e ospite del festival, la leader radicale era stata anche una delle voci di “Ferite a morte”. Presentando il programma il 10 novembre nella sede della Regione, a Bologna, la Dandini ha spiegato che la dedica è nata in modo del tutto naturale, in un tempo segnato da paure come la guerra e la crisi climatica, e ha invitato a raccogliere il coraggio che Bonino ha insegnato nel corso degli anni.

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha parlato di un tema di portata globale e di un territorio fiero della strada fatta, ma consapevole di quella che resta da percorrere.

Il festival è nato a Firenze nel settembre 2018, durante le Giornate europee del patrimonio, da un progetto fortemente voluto dall’agenzia Elastica con la Fondazione CR Firenze, e ha scelto come figura di riferimento Anna Maria Luisa de’ Medici – l’Elettrice Palatina – che con il Patto di famiglia del 1737 legò alla città le collezioni della sua dinastia. La prima edizione era gemellata con le Journées du Matrimoine di Parigi.

L’idea di partenza era quella di dare spazio alle competenze femminili, ancora poco presenti tra le voci esperte. Nel 2019 le presenze hanno superato le 35 mila e nel 2020 – in piena pandemia – l’edizione ospitata dalla Manifattura Tabacchi ha raggiunto online più di 400 mila utenti. Ogni anno viene trattato un tema diverso; le giovani generazioni nel 2021, il futuro nel 2024, le intelligenze femminili nel 2025.

La scelta della data

Dal 2023 l’appuntamento si è spostato a fine novembre, a ridosso del 25 – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne -. Grande balzo in avanti anche per il Cartellone Off; il programma diffuso e aperto a tutti, è passato dagli oltre 270 eventi del 2019 ai 550 dello scorso anno, fino alle oltre settecento proposte di questa ultima edizione.

L’anteprima è fissata per lunedì 16 novembre alle 21 al Teatro Duse di Bologna con “I monologhi della vagina” di Eve Ensler, interpretati da Lella Costa, Angela Finocchiaro, Beatrice Schiros e Viola Marietti.

Il 21 novembre il Teatro Ariosto di Reggio Emilia ospiterà “La conquista del futuro”, dedicata alle figure materne, con la scrittrice Viola Ardone. Il giorno dopo, all’Alighieri di Ravenna, andrà in scena “Teodora e le altre”, con Maria Cristina Carile, Laura Pepe, Gioia Salvatori e Jacopo Veneziani.

La chiusura, il 25 novembre alle ore 20.30 all’Arena del Sole di Bologna, è affidata a “Ferite a morte”, lo spettacolo sul femminicidio scritto da Dandini con Maura Misiti nel 2012, realizzato con Emilia-Romagna Teatro. Sul palco, tra le altre, Isabella Ragonese, Michela Giraud, Elsa Fornero, Annalisa Cuzzocrea e Pegah Moshir Pour.

Il calendario spazia dalla politica all’economia, dalla scienza alla letteratura, con oltre quaranta presentazioni tra saggi e romanzi.

A Bologna il festival si aprirà il 21 novembre alle ore 11, nel Foyer Respighi del Teatro Comunale, con “No è no”, incontro sulla violenza di genere introdotto dall’information designer Federica Fragapane. Il giorno seguente, nella stessa sede, l’economista Mariana Mazzucato dialogherà con Giovanna Melandri.

Tra le voci annunciate ci sono la giornalista israeliana Amira Hass, la filosofa Maura Gancitano e le scrittrici Lidia Ravera e Simona Vinci. A Ravenna sono in calendario una conferenza sul reato di femminicidio il 23 novembre, un salotto con Stella Pulpo il 24 e una fiaccolata il 25.

Nello stesso giorno a Bologna, la Regione proietterà un documentario sugli 80 anni dal primo voto delle donne, mentre il Cinema Modernissimo dedica fino al 29 novembre una rassegna ad Agnès Varda.

A Firenze, alla libreria Giunti Odeon, il programma partirà il 20 novembre con il rilancio di Astrea, collana di narrativa femminile nata nel 1986. Trasmesso anche il documentario “Se domani non torno” sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Nelle tre città emiliane debutta infine “Mappe per la città”, oltre quaranta appuntamenti tra passeggiate, visite guidate e laboratori.

La medicina “di genere“

Domenica 22 novembre, dalle ore 16.45, la Scuderia Future Food Living Lab di Bologna ospiterà “La cura di genere”, incontro dedicato a una medicina capace di tenere conto del sesso e del genere nella prevenzione, nella diagnosi e nelle terapie.

Il dibattito unisce un omaggio a Franca Ongaro Basaglia, che studiò la specificità delle donne nella malattia mentale, ai risultati delle neuroscienze. Le ricerche della Women’s Brain Foundation indagano perché le donne siano colpite più spesso da molte patologie cerebrali e psichiche – e come istruzione, stili di vita e diagnosi precoce possano proteggerle.

Intervengono Alberta Basaglia, Silvia Jop e Antonella Santuccione Chadha, con una lectio di Iolanda Iannella. Conduce la giornalista scientifica Silvia Bencivelli.

Il Cartellone Off

Tra le proposte del programma diffuso, alcune si rivolgono agli uomini. A Reggio Emilia, lunedì 23 novembre, il Servizio uomini maltrattanti della cooperativa Papa Giovanni XXIII organizza “Paura noi abbiamo”, laboratorio sulla consapevolezza emotiva per gruppi di dieci uomini, in due turni dalle ore 18 e dalle 20, nella sede di via Donnino dal Verme.

Si lavorerà su frasi anonime raccolte nell’attività con gli autori di violenza e su immagini con cui rappresentare una propria paura, per riflettere sul legame tra emozioni, controllo e aggressività. La partecipazione è gratuita, su prenotazione.

A Ravenna, il 25 e il 26 novembre, il Soroptimist International Club, con il Centro italiano femminile, porta nel Liceo artistico e musicale Nervi-Severini “Riconoscere il gaslighting”.

Si tratta di laboratori gratuiti di tre ore per quattro classi del biennio, condotti dalle psicologhe dell’associazione Psicologia urbana e creativa, per imparare a cogliere i segnali della manipolazione psicologica.

A Firenze, venerdì 20 novembre alle ore 15.30, il Museo Galileo torna invece alle origini del festival con una visita teatralizzata dedicata ad Anna Maria Luisa de’ Medici e alle donne del Settecento, tra gli strumenti scientifici delle collezioni medicee e lorenesi. La visita è gratuita con il biglietto d’ingresso al museo.

Il coraggio come eredità da divulgare e tramandare

Sarà dunque il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a chiudere i sei giorni di incontri, con parte dell’incasso di “Ferite a morte” destinata alla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna.

Un finale totalmente coerente con il filo che lega l’intera edizione, riassunto nelle parole della costituente Teresa Mattei scelte come motto: “Aver paura non significa non aver il coraggio di superarla”, ma almeno la consapevolezza di riconoscerla e combatterla.

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